Lucrurile care dupa atingerea lor sa ne curatam corespunzator mainile

Centrele pentru controlul si prevenirea bolilor din intreaga lume recomanda utilizarea sapunului si a apei curate sau a unui produs de dezinfectare pe baza de alcool pentru curatarea mainilor murdare. Ambele sunt modalitati eficiente de a mentine germenii la distanta.

Desigur, este imposibil sa ne mentinem mainile 100% curate tot timpul, dar este absolut esential ca dupa atingerea urmatoarelor 10 lucruri sa ne curatam corespunzator.

-Bani

Cu toate ca putem utiliza cardul pentru majoritatea achizitiilor, uneori suntem nevoiti sa achitam si in numerar. Dupa atingerea bancnotelor, e imperios necesar sa ne spalam pe maini.

Cercetatorii americani au testat milioane de hartii de 1 dolar de la o banca din New York si au gasit pe ele sute de microorganisme, inclusiv bacterii orale si vaginale, virusuri si ADN de la animale de companie. Studii similare au aratat ca unele banconte si monede contin inclusiv agenti patogeni precum E. coli si salmonella.

-Balustrade, manere sau clante

Dezinfectarea membrelor superioare este esentiala dupa calatoritul in transportul public, unde mai multe persoane ating continuu aceleasi suprafete.

-Meniuri de restaurant

Meniul este cel mai „bun” transportator de germeni dintr-un restaurant. Cercetatorii de la Universitatea din Arizona au descoperit ca meniurile pe care le-au studiat in cadrul unui experiment aveau pe ele aproximativ 185.000 de organisme bacteriene.

-Aproape orice obiect dintr-un cabinet medical

Pentru ca sute de pacienti tranziteaza zilnic in acest spatiu, majoritatea lucrurilor din cabinetul unui medic sunt pline de bacterii – in special pixurile. Potrivit Reader’s Digest, pe un instrument de scriere dintr-un spital sau cabinet medical sunt cu 46.000 mai multi germeni decat pe un vas obisnuit de toaleta.

Alte obiecte de evitat sunt cotierele scaunelor de asteptare si manerele usilor. Dupa o programare la medic, mergeti la toaleta si asigurati-va ca va spalati corect mainile.

-Animale

Nu toata lumea se spala pe maini dupa atingerea animalelor de companie sau a animalelor in general, desi ar trebui sa faca acest lucru, potrivit lui Nesochi Okeke-Igbokwe, medic si expert in sanatate: „Animalele pot purta diferite boli. Pentru ca animalele de companie sunt, in general, considerate de-ale familiei, uneori este trecuta cu vederea spalarea mainilor dupa interactiunea cu ele.”

-Ecranele aparaturii cu senzori de atingere

Acum ca tehnologia inlocuieste unele produse din hartie, este esential sa ne dezinfectam mainile dupa atingerea oricarui ecran cu senzori. Telefoanele fac parte si ele din aceasta categorie, mai ales ca uneori le mai imprumutam si altora sau le folosim dupa ce am atins zone contaminate.

-Buretii de bucatarie si tocatoarele

Bucataria este un mediu incarcat cu germeni. Aici nu doar ca aducem alimente crude sau necoapte, ci le si curatam, alaturi de alte ustensile, textile si bureti.

In urma unui studiu, s-a concluzionat ca exista 326 de specii diferite de bacterii pe buretii cu care spalam vasele. Asadar, este esential sa ne curatam corect inainte de a pregati o masa si dupa manipularea carnii crude.

-Obiecte de scris care nu ne apartin

Un pix care circula intr-un birou de dimensiuni medii are de zece ori mai multi germeni decat un vas de toaleta, cu aproximativ 200 de bacterii pe centimetru patrat. Daca acest lucru nu ne pune pe ganduri, trebuie sa luam in considerare si faptul ca multora le place sa bage in gura pixul sau capacul unui stilou.

-Pompitele de la sapunurile lichide

Cercetatorii de la Universitatea din Arizona au descoperit ca dozatoarele de sapun reincarcabile sunt pline de microbi. Charles Gerba, cercetator principal, spune ca atingerea containerelor de sapun reincarcabile poate transfera de fapt mai multe bacterii pe maini decat daca le-am introduce intr-un vas de toaleta.

-Aproape orice obiect din aeroport si avion

E important sa evitam sa atingem butoanele, dozatoarele, ecranele, tavitele din aerport si avion. In majoritatea cazurilor, oamenii care au tranzitat aceste locuri si-au pus propriile obiecte contaominte acolo si au murdarit imprejurimile.

sursa digi24.ro