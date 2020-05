Experimentul “Lucrul de acasă în timpul pandemiei“: ce rezultate va avea pe termen lung?

Acum doar ceva mai mult de un an, în studiul anual al Deloitte Global Human Capital Trends survey 2018, efectuat pe un eșantion de peste 11.000 de angajați, la capitolul “Well-being” se remarca ceva interesant.

Pe locul 2 în cele mai dorite beneficii de către angajați figura telemunca, sau lucrul de la distanță. Cu toate acestea, deși 70% dintre angajați își doreau încă din 2018 să aibă posibilitatea de a lucra de la distanță, numai 27% dintre companiile participante la studiu ofereau la momentul respectiv această opțiune.

În lumina evenimentelor legate de pandemie la nivel global, companii întregi au fost forțate să-și trimită angajații să lucreze de acasă, în cazurile fericite unde s-a putut, pentru a supraviețui ca business-uri.

Dacă în mod normal știm cu toții că alegeam să lucrăm câte o zi de acasă, din când în când, ca să fim mai productivi, să avem liniște, să nu ne întrerupă colegii cu întrebări peste birou sau să trebuiască să bifăm câteva ședințe înainte de a începe efectiv să muncim, acum lucrurile stau total altfel.

Care va fi impactul pandemiei de Covid-19 asupra opțiunii de a lucra de acasă, în viitor, și a modului în care această variantă de lucru va fi percepută pe viitor?

Răspunsul depinde, cu siguranță, de mai mulți factori.

În primul rând, există o diferență uriașă între cum am ajuns să lucrăm de acasă acum în timpul pandemiei și cum, când și cine lucra anterior de acasă. Dacă anterior erau poate câțiva colegi pe zi, răspândiți la nivelul unei întregi firme, brusc, peste noapte, companii întregi s-au trezit că trebuie să pună în practică acest mod de lucru, nu de plăcere și în mod deliberat, ci de nevoie și cam ad-hoc.

Un alt factor care își pune puternic amprenta asupra agilității companiei de a lucra remote și a gradului de adaptare la această schimbare în masă este și industria în care își desfășoară compania activitatea.

Organizațiile din IT, software și tehnologie au fost într-o poziție mai bună decât majoritatea pieței, datorită modurilor de lucru specifice domeniului de activitate. În acest domeniu “materiile prime” sunt de obicei creierul, un laptop și o conexiune bună la internet. În plus față de alte domenii, angajații de aici sunt deja suficient de familiarizați cu tehnologia – sub diversele ei forme, folosind-o în mod mai frecvent decât în alte industrii. Aici se lucrează de ani de zile pe proiecte și de asemenea cu colaboratori și sub-contractori, care nu fac parte din echipa standard de angajați. Așa încât era normal ca aici să existe deja implementate modalități și instrumente de lucru în echipă, la distanță.

Un al 3-lea factor care are un impact major asupra percepției și rezultatelor lucrului de acasă în această perioadă este contextul familial.

Oricât de bine ai fi pregătit să-ți faci treaba din punct de vedere tehnologic, e o diferență în modul în care te concentrezi, organizezi sau reușești să comunici fiind singur acasă, în vremurile normale, vs. a avea pe cap niște copii mici care plâng sau care se bat non-stop, de nu știi ce poate fi mai rău – să-și spargă capul acasă sau să se îmbolnăvească de coronavirus la grădiniță.

Aici par a fi două tabere: cei “fericiți”, care fie nu au copii, fie aceștia sunt deja destul de mari și independenți, în așa fel încât părinții se pot concentra suficient de bine pe ce au de făcut pentru job; și restul celor cu copii de diferite vârste mai mici, pentru care brusc au mai apărut în peisaj câteva task-uri critice zilnice. Acest fapt poate amplifica exponențial oboseala, efortul de concentrare, dificultățile de comunicare și per ansamblu eficiența întregii munci.

Să nu uităm nici de tipul job-ului:

Vor exista întotdeauna munci care necesită prezența fizică la locul de muncă, cum ar fi muncitorii care lucrează în fabrică pe anumite linii de producție.

Există însă și destule activități care, deși acum au fost prinse pe picior greșit, ar putea fi adaptate pentru lucrul de la distanță, remote, dacă cineva își pune serios problema în această direcție.

De exemplu, în departamenul de resurse umane, majoritatea proceselor de HR pot fi digitizate și realizate de la distanță. Mai mult decât atât, o platformă software HR care implică și interconectează toți jucătorii din organizație – angajați, manageri, specialiști de HR – chiar dacă de la distanță, are șanse sa crească calitatea comunicării interne, claritatea desfășurării proceselor de HR și mulțumirea angajaților, prin accesul la diverse funcționalități de self-service.

Chiar dacă, în principiu, aproape toate activitățile din cadrul unui departament de HR ar putea fi automatizate folosind un software HR, dacă ești la început de drum în călătoria digitalizării, ia în considerare zonele care îți mănâncă în mod regulat cel mai mult timp și/ sau pot implica greșeli umane cu costuri mari pentru organizație, unde intră de obicei zona de administrare de personal. Complementar, îți pot fi de ajutor opțiunile de self-service pentru manageri și angajați, care să te degreveze pe tine la HR de multe întreruperi neproductive. O interfață de self-service este un instrument util care permite managerilor și angajaților:

Să genereze direct din sistem diverse acțiuni (cereri de recrutare, de concediu, de lucru de acasă)

Să aibă acces direct la diverse documente care îi privesc (contracte de munca, concedii, fluturași de salariu, obiective și fișe de evaluare a performanței)

Revenind la întrebarea inițială – ce rezultate va avea pe termen lung experimentul “Lucrul de acasă în timpul pandemiei“, iată câteva dintre posibilele tendințe, așa cum le vedem noi la Sincron HR Software:

Pentru început, oamenii vor fi dornici să recupereze la capitolul socializare și ieșit din casă, deci mulți vor fi bucuroși să se reîntoarcă la servici.

Ar putea fi destui însă și cei care au regăsit, după mulți ani, o împlinire și o pace în mijlocul familiei, ocupându-se mai liniștit de copii, gospodărie și alte lucruri mărunte dar care aduc bucurie vieții, pe lângă tumultul vieții agitate cu multe activități și drumuri.

După bucuria inițială a eliberării din starea de urgență, oamenii vor evalua din nou oportunitatea de a lucra de acasă, cu diversele ei implicații. Este de așteptat însă ca fiecare, în funcție de contextul propriu, să ajungă la un alt echilibru, de exemplu între câte zile ar prefera să lucreze de acasă vs. a merge la servici.

Per ansamblu, este posibil ca acolo unde lucrurile au ieșit ok, angajații să-și dorească în continuare ca pe viitor să poată lucra de la distanță, de acasă sau din alte locații, de data asta însă ca beneficiu, nu în mod forțat.

Pe de altă parte, angajatorii pot deveni mai deschiși și mai relaxați în această privință, dacă dispun de tool-uri care să-i ajute și dețin deja o experiență semnificativă la acest capitol. În plus, din punct de vedere al unui business, telemunca sau lucrul la distanță înseamnă mai mult decât lucrul de acasă. Aici pot intra: lucrul pe proiecte, când angajatul lucrează temporar în deplasare la un client, lucrul în deplasările de serviciu și alte situații care, odată gestionate din punct de vedere administrativ, îți dau mai multă flexibilitate în business și cresc satisfacția angajaților.

Un aspect deloc de neglijat este și oportunitatea reducerii costurilor cu chiria spațiilor de birouri pentru angajatori, dacă experimentul “work from home” pe timpul pandemiei a avut rezultate satisfăcătoare și oamenii sunt dispuși să continue să lucreze mai mult de acasă, fără a fi însă obligați.

Perioadele de criză sunt cele care nasc inovații și soluții neașteptate, out-of-the-box. Pare că normalitatea la care vom reveni va diferi de cea anterioară pandemiei, așa încât e de așteptat ca ea să includă abordări noi ale vechilor situații. Ca atare, putem alege să investim acum în instrumente de viitor pe termen lung, flexibile și care să ne ofere un control mai bun asupra business-ului, astfel încât să fim mai pregătiți pentru noile realități.