Saloanele de infrumusetare si frizerie se redeschid dupa 15 mai

Saloanele de infrumusetare si frizeriile din toata tara au fost nevoite sa isi inchida usile din cauza pandemiei de COVID-19. A disparut mai mult decat o sursa de venit in urma cu doua luni.

Pentru a parctica distantarea sociala si pentru a preveni contaminarea, aceste locatii au pus lacatul pe usi. Din acest motiv, barbatii care isi vizitau frizerul la fiecare sase pana la opt saptamani pentru o tunsoare si femeile care mergeau la salon pentru colorarea de rutina sau alte tratamente, s-au simtit pierduti. Insa, ca orice pandemie, si aceasta va avea un final si viata va trebui sa isi reia cursul normal. Desigur, acest lucru se va face treptat, asa cum anunta de cateva saptamani autoritatile. Prima etapa a mult anuntatei relaxari va avea loc pe data de 15 mai, o data asteptata de toti romanii, cu sufletul la gura. Pe langa eliminarea declaratiei pe proprie raspundere, o alta veste ii bucura pe oameni: se vor redeschide saloanele de infrumusetare si frizeriile. Deja multe saloane dedicate barbatilor, cat si femeilor, incep sa faca pregatiri intense pentru noile masuri pe care ar trebui sa le implementeze dupa data de 15 mai. Multi proprietari de saloane cauta sa isi adapteze totul, de la post de lucru pentru frizerie, pana la achizitionarea de materiale de dezinfectare si protectie eficiente impotriva combaterii acestui virus. Pe langa respectarea dispozitiilor impuse de autoritati in ceea ce priveste redeschiderea saloanelor si frizeriilor, este necesar sa aiba loc si modernizari ale locatiilor, pentru ca trebuie sa ne aliniem, si in acest domeniu, standardelor europene.

Cum sa iti modernizezi salonul?

Desi nu toti clientii ar putea acorda atentie acestui lucru, actualizarea frizeriei sau a salonului iti va aduce cu siguranta mai multi clienti si va fi, in cea mai mare parte, o modalitate de a experimenta o revenire financiara.

Aceste idei iti pot parea un cliseu, dar unele dintre cele mai de succes frizerii de astazi atrag clientii cu aspecte precum cele oferite ca exemplu mai sus. Sigur, aceste designuri de frizerii vor avea nevoie de mai multa planificare si consideratie decat frizeria cu aspect banal, dar reprezinta o experienta unica si un mediu ce poate duce la un succes pe termen lung si, de ce nu, la crearea propriului brand.

Actualizandu-ti frizeria pe o tema sau un concept, nu doar ca vei crea un brand unic care se distinge fata de alte saloane locale, ci creeaza o experienta imersiva pentru clientii tai.

Dupa ce vei obtine o baza puternica de branding, este timpul sa incepi sa alegi echipamente care sa se potriveasca. Desigur, am spus asta mai sus, insa insistam pe acest aspect. Trebuie sa selectezi un scaun care sa incorporeze perfect ceea ce oferi, trebuie sa fii atent la detalii precum culorile si finisajele, dar trebuie sa te preocupe si functionalitatea produsului. Vorbeam mai sus despre Alpeda. Orice proprietar de barbershop a auzit de Alpeda. Daca nu, atunci ar trebui sa stii ca acest brand turcesc este pe piata de profil inca din anul 1978. Ceea ce a inceput ca o mica afacere, reprezinta acum o adevarata industrie. Acum exporta in 42 de tari din intreaga lume, fara intrerupere. Alpeda poate fi considerat un must in domeniul saloanelor de coafura si frizerie.

Schimbarile intr-un salon de frizerie nu trebuie sa se raporteze doar la situatia actualei pandemii sau a calitatii produselor specifice saloanelor din aceasta nisa. Aceste schimbari trebuie sa se raporteze si la cerintele noii generatii. Industria traditionala a barbierilor este solicitata sa treaca in era digitala. Mai mult de jumatate din clientii frizeriilor ar prefera sa foloseasca tehnologia pentru a face programari. Cererea digitala este atribuita consumatorilor din generatia millennials, obisnuiti sa utilizeze servicii online pentru a face programari, acesta fiind pentru ei un stil de viata.

Astfel, frizeria noului secol trebuie sa faca fata si unei prezente online si sa se remarce prin schimbare. Instrumentele de marketing online vor deveni din ce in ce mai importante datorita concurentei si rezervarilor, precum si platilor digitale. In plus, in contextul pandemiei, acestea sunt masuri mult mai bune de siguranta, care reduc, pe cat posibil, interactiunea.