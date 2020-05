Studio20, lider in angajari videochat si in acest an! Care este secretul succesului financiar?

Fara nicio indoiala, videochatul este, la ora actuala, unul dintre cele mai bine platite domenii atat din Romania, cat si de peste hotare. Industria se extinde cu o rapiditate iesita din comun si continua sa promoveze modele pe banda rulanta, care aspira la o viata mai buna si un trai decent.

Business-ul este unul de succes pe toate planurile, intrucat cifrele de afaceri din videochat se invart in jurul zecilor de milioane de dolari. Nici nu e de mirare ca apar tot mai multe studiouri care promit o viata fara griji in doar cateva luni de munca.

Nevoit sa faca fata competitiei tot mai acerbe, Studio20 a devenit unul dintre cei mai mari jucatori la nivel international din acest domeniu, care se reinventeaza in fiecare an, reusind sa ofere servicii profesioniste si traininguri de top. Compania ramane lider in angajari videochat, cu un numar record de modele pe o piata in care toti promit sa iti ofere succesul cat ai bate din palme.

Cu locatii pe 3 continente, Studio20 reuseste sa aiba peste 1000 de modele fericite si tot atat de multe profesioniste in nisa non-adult, ca urmare a ofertei de angajari videochat. Insa cum reuseste aceasta performanta? Am stat de vorba cu Andra Chirnogeanu, PR Manager la Studio20, care ne-a povestit despre ce inseamna un brand de succes.

„La Studio20 mergem pe ideea de videochat glamour, astfel ca modelele noastre nu pun accent pe nuditate, ci mai degraba pe farmecul lor personal dublat de inteligenta si multa pregatire. Nu avem o reteta a succesului, dar suntem convinsi ca munca, dedicarea si dorinta de a excela sunt cele mai importante principii ale acestui domeniu de activitate.”

Cat despre cererea tot mai mare de angajari videochat, Andra Chirnogeanu spune ca „tinerele care vin la Studio20 cauta un loc de munca bine platit, legal din toate punctele de vedere, care sa le ofere noi perspective de viitor si sansa de a evolua”.

Astfel, studioul primeste zilnic solicitari din partea fetelor care aspira la titlul de model si pregateste constant sesiuni de interviuri, in care reprezentantii companiei fac cunostinta cu viitorii influenceri online.

Pe langa cererea tot mai mare, Studio20 se bucura anual de premii si distinctii care ii duc numele mai departe si il fac cunoscut in toata lumea. Trainerii si managerii locatiilor spun ca un brand de succes trebuie sa fie neaparat si un brand de incredere, tocmai de aceea notorietatea creste in timp si se bazeaza intotdeauna pe fapte concrete.

„Noi spunem lucrurilor pe nume in acest studio de videochat. Tocmai de aceea avem atat de multe fete care aplica pentru angajari videochat. Ne place sa lucram cu oameni capabili, dispusi sa isi slefuiasca talentul si sa ofere rezultate. La randul nostru, oferim incredere, siguranta in munca, numeroase facilitati de ordin financiar si confidentialitate deplina”, mai spune Andra Chirnogeanu, PR Manager Studio20.

In acest moment, franciza Studio20 este prezenta atat in Romania, cat si in alte tari, precum Columbia, Statele Unite ale Americii si Ungaria. Aceasta se poate extinde in orice alt loc, mai ales in prezent, cand cererea pentru angajari videochat a explodat si va continua pe o panta ascendenta.

Business-ul necesita o investitie de aproximativ 250 de mii de euro pentru amenajarea spatiului, recrutarea personalului, dotarea cu echipamente tehnologice de ultima generatie si asigurarea capitalului circulant in primele luni de activitate, insa si profitul este pe masura asteptarilor.

Astfel, acesta poate ajunge chiar si pana la 200 de mii de euro anual, iar fetele care incep cariera de model pot deveni si manageri de studio, daca demonstreaza ca au calitatile necesare pentru a ocupa o functie de conducere.