Grupul Electrica: un profit net consolidat de 80 milioane lei

In primul trimestru al anului 2020, Grupul Electrica a obţinut , un profit net consolidat de 80 milioane lei, înregistrând o creştere de 121 milioane lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, informează compania printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES.

Mai mare cu 150 milioane lei faţă de valoarea din primele trei luni ale anului trecut, EBITDA (profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare) consolidat a atins valoarea de 224 milioane lei.

„Creşterea EBITDA a fost generată, în principal, de segmentul de furnizare, care a înregistrat o majorare de 150 milioane lei faţă de nivelul T1 2019, îndeosebi pe seama costurilor mai reduse de achiziţie a energiei electrice, coroborat cu creşterea veniturilor”, se menţionează în comunicat.

Toate veniturile Grupului Electrica, în T1 2020, s-au ridicat la valoarea de 1,658 milioane lei, reprezentând o creştere de 4,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Si pe segmentul de furnizare, veniturile au fost mai mari cu 5,4%, în contextul creşterii preţurilor de vânzare a energiei electrice pe piaţa cu amănuntul, cu 4%, şi a majorării cantităţii furnizate, cu 2%, dar şi a creşterii veniturilor din certificate verzi, acestea din urmă având impact neutru în marja de furnizare, precizează reprezentanţii companiei.

Iar in ceea ce priveşte segmentul de distribuţie, veniturile au fost cu 3,2% mai mari, în principal ca efect al creşterii tarifelor de distribuţie, care a anulat impactul negativ al reducerii cantităţii de energie electrică distribuite.

Astfel, costurile consolidate pentru achiziţia de energie electrică s-au redus cu 8,6%, la 1,037 miliarde lei în primele 3 luni din 2020. Această evoluţie a fost generată de segmentul de furnizare, prin scăderea cu 15,4% a costului energiei electrice achiziţionate pentru activitatea de furnizare, în principal în urma reducerii preţurilor de achiziţie a energiei electrice pe segmentul reglementat.

„Efectul favorabil generat de evoluţia segmentului de furnizare a fost uşor redus de creşterea costurilor cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea pierderilor în reţea aferente segmentului de distribuţie, cu 10 milioane lei, ca urmare a preţului mediu de achiziţie a energiei electrice efectiv realizat pentru consumul propriu tehnologic în T1 2020, comparativ cu T1 2019”, se mai precizează în comunicat.

Grupul Electrica a distribuit, in primele trei luni din 2020, aproximativ 4,5 TWh (în scădere cu 1% faţă de T1 2019) către un număr de aproximativ 3,8 milioane de utilizatori. De asemenea, a furnizat pe piaţa cu amănuntul aproximativ 2,5 TWh (în creştere cu 2% faţă de T1 2019) către un număr de aproximativ 3,6 milioane de consumatori.

Sectorl Electrica Furnizare are o cotă de piaţă de 20,03%. Este lider pe piaţa reglementată, cu o cotă de piaţă de 53,29%, iar pe piaţa concurenţială are o cotă de 11,90% (conform raportului ANRE pentru primele două luni din 2020).

În contextul epidemiologic actual, companiile din Grupul Electrica au donat pentru sprijinirea sistemului medical din România, începând cu luna martie şi până în prezent, suma de 339.000 euro. Fondurile au fost distribuite către spitale, Crucea Roşie şi alte organizaţii non-profit din Bucureşti, Ploieşti, Braşov, Cluj şi Drobeta Turnu Severin, pentru achiziţia de echipamente, materiale şi servicii medicale.

„Ca urmare a declanşării pandemiei COVID-19, companiile din Grupul Electrica au implementat planuri de măsuri organizatorice specifice, absolut necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică. Astfel, s-au realizat cheltuieli suplimentare faţă de cele incluse în bugetele aprobate iniţial pentru anul 2020, pentru achiziţia de echipamente de protecţie, materiale, servicii de igienizare şi alte dotări speciale. Companiile de distribuţie au efectuat demersuri către ANRE pentru recunoaşterea acestor cheltuieli extraordinare în categoria cheltuielilor necontrolabile, în plus faţă de valorile aprobate anterior de reglementator pentru anul 2020”, se mai spune în comunicat.

Odată cu încheierea stării de urgenţă, incepând cu data de 15 mai, companiile din cadrul Grupului Electrica vor adopta planuri de revenire treptată la activitatea normală, desigur, cu reevaluarea riscurilor specifice fiecărui loc de muncă şi definirea măsurilor organizatorice, igienico-sanitare şi de altă natură, în funcţie de gradul de expunere şi coeficientul de risc.

„Rezultatele înregistrate de Grupul Electrica în primele trei luni ale acestui an sunt peste aşteptări în situaţia existentă. Începând cu finalul primului trimestru, ne-am confruntat cu o situaţie nemaiîntâlnită, dar pe care am reuşit să o gestionăm bine, reacţionând prompt şi făcând faţă unor provocări operaţionale fără precedent.

În această perioadă dificilă, de constrângeri şi neajunsuri, am încercat să fim alături de comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea, oferind sprijin unităţilor medicale din prima linie pentru achiziţia de echipamente şi materiale igienico-sanitare vitale în gestionarea crizei COVID-19. Electrica a dovedit şi în această perioadă că rămâne unul dintre pilonii economiei, un Grup strategic, format din companii solide atât din punct de vedere operaţional, cât şi financiar, cu cash-flow stabil şi potenţial de menţinere a investiţiilor asumate”, a declarat Corina Popescu, directorul general al grupului.

Corina Popescu, directorul general al grupului a declarat ca o creştere de peste 200% a EBITDA faţă aceeaşi perioadă din 2019 este remarcabilă, iar sporirea veniturilor şi scăderea cheltuielilor sunt deja efectele implementării noii strategii, a proceselor de transformare şi de eficientizare la nivel de Grup.

„Suntem încrezători şi ne menţinem planurile ambiţioase de investiţii pentru acest an, desigur, sub rezerva limitărilor impuse de evoluţia contextului epidemiologic şi, implicit, de disponibilitatea contractorilor şi a partenerilor implicaţi în realizarea lucrărilor de investiţii sau în livrările de echipamente şi de materiale. Electrica rămâne una dintre companiile în care investitorii au în continuare încredere, remarcându-se chiar, în ultimele luni, o consolidare a poziţiilor deţinute de investitori instituţionali, cei care au o strategie de investire pe termen mediu şi lung, în linie cu planurile noastre. Asta ne bucură şi ne arată că suntem pe drumul cel bun”, a adăugat Corina Popescu.

Asadar, Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piaţa de distribuţie şi furnizare a energiei electrice din România, precum şi unul dintre cei mai importanţi jucători din sectorul serviciilor energetice.

Oferă servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori şi are o arie de cuprindere naţională – cu organizare în trei zone pentru distribuţia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, şi pe cuprinsul întregii ţări pentru furnizarea energiei electrice şi pentru întreţinere şi servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din Bucureşti şi Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuţiei şi furnizării energiei electrice din România.