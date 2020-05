Raiffeisen Bank: proft net de 140 milioane de lei, în scădere cu 21%

In primul trimestru al acestui an, Raiffeisen Bank a realizat, un profit net de 140 de milioane de lei, în scădere cu 21% faţă de perioada similară din 2019, când a fost de 178 milioane de lei, potrivit unui comunicat al băncii remis joi AGERPRES.

Veniturile operaţionale au crescut în T1 2020, fiind de 636 milioane de lei, faţă de 615 milioane de lei, în T1 2019. Activele totale ale Raiffeisen Bank au depăşit 48 de miliarde de lei la 31 martie 2020, o creştere de 18%, an la an.

Împrumuturile noi la termen, acordate clienţilor băncii s-au majorat cu 20%, creşterea fiind echilibrată pe toate segmentele de clienţi. Portofoliul total de credite al băncii a ajuns, în T1 2020, la 29,2 miliarde de lei, o creştere de 10%, an la an. Depozitele atrase de Raiffeisen Bank de la clienţi au avansat cu 21% (an la an), depăşind 40 de miliarde de lei, la 31 martie 2020.

Iar, cheltuielile operaţionale ale băncii nu au variat mult faţă de nivelul înregistrat anul trecut: 367 de milioane de lei (363 milioane de lei la T1 2019). Cheltuielile destinate siguranţei sanitare a oamenilor şi a spaţiilor de lucru sunt pe trend accentuat crescător din martie 2020.

In această perioadă investiţiile şi eforturile băncii pentru transformarea digitală s-au intensificat, oferind atât angajaţilor cât şi clienţilor alternative digitale pentru a-şi desfăşura activitatea, respectiv pentru a accesa serviciile financiare ale băncii, precizează sursa citată.

Raiffeisen Bank a depăşit pragul de 700.000 clienţi digitali care folosesc aplicaţiile Smart Mobile şi Raiffeisen Online. Volumul plăţilor online efectuate prin cardurile de debit de către persoanele fizice a crescut cu 70%, în luna martie 2020, faţă de martie 2019. Clienţii băncii optează tot mai mult şi pentru plata facturilor prin canalele digitale, tendinţă demonstrată în mod special de creşterea cu 40% a numărului de plăţi electronice către furnizori.

In cazul tranzacţionării cu cardurile băncii la comercianţi se pot observa creşteri semnificative, de două cifre, atât ca număr de tranzacţii, cât şi ca volum, se mai arată în comunicatul băncii. În noul context de pandemie şi pentru că tranzacţionarea prin canale electronice trebuie încurajată, Raiffeisen Bank a luat măsura eliminării comisioanelor de POS pentru comercianţi, din 16 martie, pentru o lună şi jumătate.

Raiffeisen Bank continuă să fie lider pe piaţa cardurilor de credit cu 530.000 de carduri active la 31 martie 2020, iar peste 90% dintre sumele tranzacţionate prin intermediul acestor carduri sunt utilizate la POS-uri sau pentru cumpărături online, subliniază documentul.

„În aceste momente este greu să vorbim doar de cifre. Este foarte important pentru noi să ne asigurăm că ne servim în continuare clienţii, că le oferim soluţiile potrivite şi că personalul din sediile noastre este bine protejat, dincolo de orice rezultate financiare. Tocmai de aceea, de două luni lucrăm intens şi luăm măsuri care să ajute clienţii – de la amânări de rate până la a nu se mai deplasa până la unitatea bancară pentru a-şi ridica cardul, iar lucrul de acasă pentru o parte semnificativă a angajaţilor băncii a devenit deja rutină. Aşa cum vedem acum lucrurile, vom continua să fim preocupaţi de sănătatea noastră fizică, dar şi de sănătatea noastră financiară pentru a putea reveni la o viaţă normală. Este clar însă că lumea întreagă a învăţat şi învaţă lecţii noi, în această perioadă”, a spus Steven van Groningen, preşedinte şi CEO la Raiffeisen Bank.

În contextul pandemiei de coronavirus, Raiffeisen Bank a luat măsuri să-şi protejeze angajaţii şi să sprijine clienţii, furnizorii şi statul. Banca a acordat amânări la plata ratelor de până la 3 luni pentru aproximativ 21.000 de credite, iar aceasta a fost o soluţie oferită de bancă imediat după declararea stării de urgenţă. După adoptarea OUG37/2020, Raiffeisen Bank a colectat alte 27.000 de cereri de suspendare a ratelor, iar aceste solicitări sunt fie rezolvate (21.000), fie în curs de procesare.

Astfel, clienţii Corporate şi IMM au fost contactaţi pentru a vedea care este situaţia lor şi pentru a găsi împreună soluţiile potrivite, dacă acestea se impun. Au fost contactate cu prioritate companiile din industriile cele mai afectate pe termen scurt sau mediu de criza sanitară. Peste 2.500 de IMM-uri au fost deja sprijinite prin amânarea ratelor la credite, prelungirea liniilor de credit sau alte măsuri necesare. Banca a început creditarea şi în programul guvernamental IMM Invest. De asemenea, programul Factory by Raiffeisen dedicat finanţării start-up-urilor a fost extins prin includerea ideilor care pot aduce o contribuţie societăţii în acestă perioadă şi există deja peste 310 proiecte înscrise.

Asadar, Banca a plătit peste 100 de milioane de lei în luna martie reprezentând plăţi către furnizori şi parteneri, dar şi impozite şi taxe către stat. În continuare banca ia măsuri în aşa fel încât să ajute prin toate mijloacele la păstrarea locurilor de muncă în economie, repornirea afacerilor afectate şi susţinerea celor care întâmpină greutăţi.

Dar si angajaţii din Administraţia Centrală şi din agenţii au fost protejaţi şi sprijiniţi în aşa fel încât până în acest moment să fie raportate 0 cazuri de infectare în bancă.

De la mijlocul lunii martie, banca a asigurat dezinfecţia spaţiilor de lucru, materiale de protecţie, măşti, mănuşi sau panouri de protecţie.

La 31 martie 2020, Raiffeisen Bank avea, peste 2,1 milioane de clienţi persoane fizice, aproximativ 93.000 de IMM-uri şi 5.700 de companii mari şi medii.

De asemenea, în Raiffeisen Bank lucrează 4.871 de angajaţi, în 351 de unităţi în toată ţara şi trei sedii centrale. Banca are în România reţele extinse de ATM-uri(770), POS-uri(22.300) şi maşini multifuncţionale (334).