Ce suprafata de păduri virgine mai are România?

In prezent suprafaţa pădurilor virgine din România a ajuns, , la 40.000 de hectare, aproape dublu faţă de datele înregistrate în Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine, în urmă cu 6 luni, potrivit ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe.

„De astăzi, 40.000 hectare de noi păduri virgine şi cvasivirgine din România se află sub protecţie strictă. Când am preluat mandatul, Catalogul Pădurilor Virgine avea incluse circa 28.000 de hectare. Am spus de atunci că România are mult mai multe suprafeţe de atât şi, astfel, mi-am asumat că o să dublez suprafeţele pădurilor virgine şi cvasivirgine puse sub protecţie, până la finalul mandatului meu. Astăzi vă anunţ că am reuşit mult mai devreme ceea ce mi-am propus şi cu o suprafaţă mult mai mare decât am estimat iniţial. Avem pregătită licitaţia pentru studiile a 39.865 de hectare de păduri virgine şi cvasivirgine”, a spus Alexe, în timpul unei vizite de lucru efectuată, vineri, în pădurea virgină Muntele Roşu din judeţul Prahova.

In prezent, cele mai multe păduri virgine şi cvasivirgine din România se află în judeţele: Caraş-Severin (26%), Hunedoara (14,7%), Maramureş (9,6%), Braşov (8,3%) şi Prahova (7,8%), conform cifrelor oficiale.

După realizarea tuturor studiilor şi includerea pădurilor în catalog, în respectivele judeţe, dar şi în celelalte, ministerul de resort precizează că, suprafeţele pădurilor virgine vor creşte cu aproape 6.000 de hectare în Caraş-Severin, cu 9.400 de hectare în Gorj, cu 4.800 de hectare în Hunedoara, cu 4.200 de hectare în Braşov, cu 4.100 de hectare în Argeş şi cu 800 de hectare în Prahova.

Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine a apărut în anul 2016 şi este instrumentul prin care aceste areale, identificate în teren, au fost puse sub protecţie strictă.

După finalizarea studiilor, comparativ cu datele din urmă cu patru ani, când doar zece judeţe aveau identificate şi incluse în Catalog păduri virgine, numărul judeţelor va ajunge la 19. Astfel, printre acestea se află: Harghita, Bistriţa, Alba şi Arad.