Reluarea activităţii normale a Spitalului ‘Victor Babeş’ Timişoara

Revenirea la activitatea medicală normală a Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” din Timişoara se va face treptat, cu respectarea aceloraşi reguli stricte de protecţie, cei mai expuşi fiind medicii şi asistenţii medicali, a declarat vineri, pentru AGERPRES, directorul spitalului, Cristian Oancea.

Dar data de la care ar putea fi făcut primul pas în acest sens depinde de momentul în care trendul îmbolnăvirilor se va menţine descrescător, decisivă fiind perioada de până în 10-15 iunie. În cazul în care curba va redeveni ascendentă, pneumologul Cristian Oancea spune că cel de-al doilea val pandemic nu va fi în toamnă, ci în iulie-august.

„Revenirea la activitatea normală a spitalului vrem să o facem treptat. Dacă trendul este descendent şi continuăm cu aceeaşi linie ca şi până acum, sperăm ca în iulie – august să intrăm într-o activitate normală, iar colegii de la Pneumologie cât şi cei de la Boli Infecţioase şi cei de la Chirurgie Toracică ‘să-şi reintre în drept’. Nu ştim ce va fi la începutul lunii iunie; dacă vom asista la o nouă explozie de COVID-19, atunci vom amâna, până când se stinge pandemia în zonă. Ne îngrijorează acum perioada până prin 10-15 iunie, asaltul acesta al diasporei pe graniţa de vest şi faptul că o parte a populaţiei nu respectă regulile de distanţare fizică şi purtarea măştii. Dacă va fi o exacerbare virulentă a virusului, atunci cel de-al doilea val nu va fi în toamnă, ci în iunie-iulie”, a afirmat Cristian Oancea.

Acesta a explicat că va exista o zonă-tampon de suspecţi, unde aceştia vor fi recoltaţi şi li se vor face analizele. Dacă vor fi SARS-CoV-2 negativi, vor fi trimişi în clinicile mari, iar dacă vor fi pozitivi, vor fi internaţi într-un compartiment pe care-l creează spitalul.

„Vom continua cu măsurile de protecţie, cât vor fi ele posibile, atât pentru pacienţi, cât şi pentru cadrele medicale şi ceilalţi angajaţi, pentru că practic vom intra într-o adevărată loterie medicală, în sensul în care am avut pacienţi care s-au pozitivat la al doilea sau la al treilea test. Încă nu ştim ce procent de populaţie a trecut prin infecţie şi de aceea testarea trebuie să rămână în vigoare. De aceea vom crea acest sistem tampon, de zonă galbenă, în care vom face triajul pacienţilor în funcţie de rezultatul testului PCR. Este un virus foarte parşiv, cu foarte multe mutaţii. Ne temeam de acest lucru, dar noi trebuie să ne reluăm activităţile medicale, pentru că nu putem trata doar COVID-19 ani de zile. Dacă indicele de creştere nu va fi atât de ridicat, vom crea un compartiment dedicat acestor pacienţi, ca în cazul gripei şi în rest vom relua activitatea, treptat, cu adaptare din mers, văzând şi făcând”, a detaliat pneumologul.

Directorul Oancea a spus că, până în acest moment, în Timişoara, pacienţii de origine infecţioasă care au fost internaţi la „Victor Babeş” înaintea pandemiei au fost preluaţi de Spitalul CFR ca suport, patologia pneumologică a fost preluată de Spitalul Municipal, iar patologia tuberculoasă a fost trimisă la Jimbolia, la Brad şi în alte locuri unde au mai existat dispensare şi sanatorii de specialitate.

„Am sesizat în ultimul timp că patologia oncologică, care necesită bronhoscopie de înaltă performanţă şi biopsie, a avut de suferit. Şi atunci am făcut ca zonă albă Centrul de Recuperare Respiratorie din cadrul spitalului, unde am relocat o parte din Bronhologie şi am deschis cabinet de explorări funcţionale pentru a testa pacienţii cât mai bine. Nu pot să spun că pacienţii au fost neglijaţi medical, dar pe o perioadă de două-trei luni nu au avut acces la investigaţii de înaltă rezoluţie. În rest, noi am mers cu computer-tomografia, iar acum facem testele pentru RMN. Când se va stinge pandemia, pacienţii vor reveni în spitalul nostru, sper cu aceeaşi încredere cu care au făcut-o şi până acum”, a subliniat medicul.

Cristian Oancea a mai spus că, în această săptămână, profitând de numărul mic al internaţilor COVID-19, s-a făcut dezinfecţia tuturor saloanelor de la Boli Infecţioase I şi II şi de la Pneumologie.

„Pot spune cert că nu te poţi contamina de SARS-CoV-2 în Spitalul ‘Victor Babeş’. Nu negăm faptul că, după reluarea activităţii normale, nu vor putea fi şi riscuri, dar riscul este pentru noi medicii, pentru că noi nu ştim dacă acel pacient este cu adevărat negativ. Pacientul nu se poate infecta cu COVID în spitalul nostru, la noi pacienţii se tratează, dar pentru noi, corpul medical, există riscul, ne putem infecta. Dar vom menţine aceleaşi măsuri de protejare ca şi până acum”, a menţionat Cristian Oancea.

Iar dacă după revenirea la activitatea normală a spitalului va reapărea o creştere a cazurilor COVID-19, se va relua circuitul de acum, respectiv având ca suport spitalele CFR, Municipal Timişoara şi din Lugoj, dar acum mai există şi secţia externă a Spitalului Militar de pe stadionul CFR Timişoara. Pacienţii cu înaltă suspiciune de coronavirus, cu modificări pulmonare evidenţiate radiologic şi cu celelalte simptome sugestive vor fi preluaţi de Spitalul „Victor Babeş”, ca şi acum.

„Dacă pacientul are şi alte patologii, este tratat şi pentru acelea, dar cu mult mai mare prudenţă. Avem şi pacienţi care au fost cu TBC, dar au contactat şi COVID; îi tratăm pentru ambele maladii şi merg foarte bine. Am avut în această săptămână o pacientă de 69 de ani cu pancreatită şi cu COVID, pe care am transferat-o la Municipal pentru operaţie. În schimb, am remarcat la pacienţii cu COVID că pot avea fluctuaţii glicemice foarte mari, de până la peste 200, fără să aibă diabet, dar pe fondul infecţiei cu virale. Am avut astfel de pacienţi”, a mai spus Cristian Oancea.