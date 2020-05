Elite Business Women lansează Grupul EU-GCC Women’s Cooperation

Se lansează Grupul EU-GCC Women’s Cooperation, de Elite Business Women (EBW), o iniţiativă internaţională care aduce împreună femei de afaceri din întreaga lume, astfel încât acestea să aibă posibilitatea de a se dezvolta în domeniile de activitate alese şi de a beneficia de ajutor din partea diverselor instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, informează EBW într-un comunicat transmis luni AGERPRES.

„Împreună cu organizaţiile internaţionale pentru femei, dorim să depunem eforturi în vederea stabilirii unei cooperări pe termen lung, a unor schimburi de experienţă, a promovării, a susţinerii stabilirii de contacte şi a creării de parteneriate şi de proiecte comune. Obiectivul nostru nu este de a ne asocia în vederea formării unei noi entităţi. Obiectivul nostru constă în cooperarea dintre organizaţii, pentru ca femeile să aibă posibilitatea de a se dezvolta în domeniile de activitate alese şi de a beneficia de ajutor din partea diverselor instituţii guvernamentale şi neguvernamentale. Ne confruntăm cu stereotipuri şi depunem mari eforturi pentru a crea înţelegere şi a pune bazele unui dialog în acest sens. Dorim să mărim numărul proiectelor interregionale, să dezvoltăm misiunile economice ale femeilor, proiecte ştiinţifice comune, afaceri noi de succes, companii create de femei, femei în poziţii decizionale, acorduri comerciale şi multe alte domenii de cooperare şi dezvoltare”, a declarat Bianca Tudor, Fondator şi CEO, Elite Business Women.

In special în această perioadă de grea încercare generată de pandemia Covid-19, obiectivele principale ale Grupului constau în creşterea nivelului de cooperare, de coloborare şi, în general, oferirea posibilităţii de exprimare a tuturor femeilor din mediul de afaceri internaţional, în special în această perioadă de grea încercare generată de pandemia Covid-19 .

Astfel, femeile de afaceri de pretutindeni sunt invitate să se alăture Grupului regional EU-GCC Women’s Cooperation pentru a contribui cu propriile experienţe, pentru a lansa iniţiative şi pentru a pune bazele unor relaţii de cooperare.

Actual, Grupul EU-GCC Women’s Cooperation cuprinde Grupul EU-GCC de Dialog pentru Diversificare Economică, Reţeaua EU-GCC pentru tehnologiile ecologice din domeniul energetic dar şi alte grupuri de cooperare EU-GCC conexe pentru a contribui la încheierea acordului EU-GCC de comerţ liber. De asemenea, Grupul este deschis în ceea ce priveşte activităţile cu ţări din afara sferei EU-GCC. Grupul a încheiat deja parteneriate cu organizaţii de afaceri şi pentru femei din Iordania, Liban, Arabia Saudită şi Dubai.

Obiectivul Elite Business Women este de a susţine relaţiile UE-Orientul Mijlociu, lucru pe care organizaţia îl face deja prin intermediul unui număr de webinarii organizate în parteneriat cu Andreea Groenendijk-Deveau, antreprenor social cu sediul în Londra, jurnalist de afaceri cu experienţă în domeniu şi un comunicator premiat.

Unul dintre obiectivele Grupului este de a crea soluţii offline şi online de obţinere a informaţiilor, a fondurilor, a partenerilor de proiecte şi de afaceri. Astfel, s-ar putea reduce disproporţiile dintre centrele mari şi aglomerate şi micile oraşe, dintre ţări, la nivel de integrare, s-ar reduce cazurile de faliment şi de afaceri eşuate, s-ar identifica şi s-ar evita tiparele de lucru ineficiente, crescând, astfel, eficienţa colectivă.

Intenţia Grupului este aceea de cooperere cu:

– toate entităţile guvernamentale şi neguvernamentale,

– parcurile tehnologice,

– incubatoarele de afaceri,

– institutele şi centrele de cercetare ştiinţifică,

– fondurile şi programele operaţionale,

– asociaţiile în participaţiune şi cu investitorii providenţiali,

– spaţiile comune de lucru

– autorităţile locale care doresc să susţină dezvoltarea femeilor în mediul de afaceri.

Iar scopul Grupului este de a-şi lansa misiunea în cadrul summitului 2020 G20 din Riad din luna noiembrie, prin stabilirea unor relaţii pe termen lung cu lideri din întreaga lume, pentru a-şi putea lansa activităţile în domeniul comerţului internaţional şi al dezvoltării afacerilor.

Fondată în 2015, Elite Business Women este o organizaţie internaţională, care susţine dezvoltarea antreprenoriatului feminin la nivel internaţional, având o reţea de 12.000 de femei antreprenor în cadrul a 8 cluburi de business în Europa.

EBW este recunoscută la nivel internaţional ca fiind parte din World Business Angels Investment Forum, Advisory Board în proiectul transnaţional Women in Business – 9 tări din regiunea Dunării, nominalizată pentru best social impact de către Central Eastern Europe Awards for Start-ups. Elite Business Women este fondat de antreprenorul Bianca Tudor.