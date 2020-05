In ultimii 11 ani a asigurat un grad de ocupare de 100% pentru tabăra din oraşul Sulina, programul guvernamental ARC, ar putea continua anul acesta în condiţii stricte, în contextul pandemiei de coronavirus, a declarat luni, pentru AGERPRES, directorul Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport (DJTS), Liviu Urlih.

In fiecare an, iniţiat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi derulat în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Afacerilor Externe, programul guvernamental ARC, a adus la Sulina peste 2.500 de tineri din comunităţile de români de peste hotare.

„La nivel interministerial, se încearcă continuarea programului în acest an. S-ar putea să se desfăşoare într-o formă restrânsă şi este foarte important că se doreşte continuarea lui”, a precizat directorul Urlih.

Acesta a mai spus că datorită acestui program, anul trecut, tabăra din oraşul Sulina a avut un grad de ocupare de 107%, explicat prin formula de calcul.

„Având schimbul de serii în aceeaşi zi, am câştigat o zi la fiecare serie şi aşa am ajuns la un grad de ocupare de peste 100%. Acum, angajaţii noştri postează pe reţelele de socializare imagini din tabără. Am dotat toate camerele cu aer condiţional şi am suplimentat numărul de prize. Efortul financiar din veniturile proprii a fost de 500.000 de lei”, a menţionat directorul DJTS.

La fel si tabăra din oraşul Babadag a avut în 2019 un grad de ocupare crescut faţă de cel din anul precedent, iar conducerea DJTS spera ca anul acesta să amenajeze un spaţiul necesar oferirii mesei turiştilor.

„La Babadag, gradul de ocupare a taberei a fost de 40% în 2019. Anul acesta, aveam în plan să punem la punct sala de mese pentru ca în viitor să oferim şi acest serviciu, dar vom amâna investiţia. Valoarea acesteia o estimam la 100.000 de lei”, a precizat directorul Liviu Urlih.

Tabăra din oraşul Sulina are camere cu două şi cu şase paturi, iar preţul de cazare pentru o noapte este de 85 de lei. Tariful include şi trei mese pe zi.

Centrul din oraşul Babadag oferă doar cazare, iar tariful perceput de DJTS este de 38 de lei, de persoană, pe noapte.