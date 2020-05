Ce trebuie sa ai in vedere atunci cand alegi somiera?

Un somn bun este unul dintre ingredientele principale pentru o viata sanatoasa. Indiferent de varsta, sex si mod de viata, oamenii au nevoie de somn, iar un somn de calitate este obtinut pe un pat de foarte buna calitate.

Desi foarte multi oameni se orienteaza spre saltele, perne si lenjerie atunci cand isi cumpara un pat, unul dintre cele mai importante elemente ale patului este somiera.

Somiera de pat este baza saltelei si poate sa fie independenta, sau poate sa fie continuare pentru rame pat. In functie de cat de buna este somiera, patul va fi rezistent, nu va fi zgomotos si va fi cat se poate de stabil sau va genera diverse probleme.

Care sunt criteriile ce trebuie luate in calcul pentru alegerea somierei de pat?

In ultimii ani, majoritatea producatorilor s-au orientat spre somiere metalice, deoarece reusesc sa ofere o sustinere foarte buna si sunt extrem de rezistente in timp. Acestea pot avea lamele din lemn sau alte materiale, insa elementul de baza este metalul.

Nu este suficient faptul ca este metalica, insa. Conform celor de la www.rame-pat.ro, exista cateva criterii care trebuie sa fie luate in calcul si sunt extrem de importante:

1. Tipul somierei. Poate fi somiera fixa, somiera rabatabila sau somiera ajustabila. Somiera fixa poate si ea sa fie impartita in mai multe categorii, cum ar fi somiera cu arcuri (ideala pentru saltelele cu arcuri), somiera cu lamele (folosita cel mai adesea pentru saltelele din spuma poliuretanica si pentru saltelele din latex si somiera fixa, tapitata.

Somiera rabatabila este foarte atractiva, deoarece ofera spatiu de depozitare sub pat, iar cea ajustabila ofera o flexibilitate uriasa, fiind ideala pentru persoanele imobilizate la pat.

2. Gradul de curbare al lamelelor. Daca se opteaza pentru somiera cu lamele, conteaza foarte mult gradul de curbare. Lamelele drepte sunt ideale pentru un pat ferm, cu o sustinere foarte buna, in timp ce lamelele curbate ofera o flexibilitate mai mare si asigura o sustinere mai delicata.

3. Materialul lemnului din care sunt realizate lamelele. In general, lamelele sunt realizate din pin, fag sau alt lemn care asigura o flexibilitate mare. Exista si lamele 100% metalice insa, care se dovedesc din ce in ce mai eficiente si mai rezistente in timp.

4. Dimensiunea somierei. Aceasta trebuie sa tina cont de dimensiunea patului si a saltelei Din fericire, exista somiere pentru absolut toate tipurile de paturi, cu latime si lungime de pana la 220 de centimetri.

5. Principalele caracteristici ale produsului. O somiera de buna calitate trebuie sa poata fi ajustata, sa asigure reglarea duritatii, sa ofere spatiu de depozitare si sa ofere o sustinere cat mai buna. Daca are picioare, este cu atat mai bine, deoarece ofera garantia unei sustineri excelente.

De asemenea, trebuie sa se aiba in vedere si garantia oferita de producator. Unii producatori ofera o garantie de pana la 5 ani, ceea ce este extrem de atractiv. In general, o somiera buna poate sa reziste fara probleme pana la 10-15 ani.