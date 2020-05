Huawei P40 Lite demonstrează că se poate trăi și fără aplicațiile Google și încă foarte convenabil

Dacă ai curaj să-ți iei la revedere de la tot ce are Google mai bun de oferit, noul Huawei P40 Lite este unul din cele mai performante telefoane mobile pe care le poți cumpăra cu bani puțini. El are un display de 6.4 inch, un procesor octa-core Kirin 810 SoC, 128 GB de memorie internă și o cameră foto cu 4 lentile, din care cea principală are 48 MP. Astfel, datorită dotărilor sale, la ora actuală, Huawei P40 Lite este fără îndoială unul din cele mai bune telefoane din segmentul mid-range și își merită pe deplin investiția dacă poți să treci cu vederea lipsa aplicațiilor Google.

Pe măsură ce “războiul” dintre China și Statele Unite ale Americii continuă, compania Huawei este nevoită să se descurce și fără Google în ceea ce privește dezvoltarea noilor sale terminale, iar judecând după rezultatele de până acum, am ajuns la concluzia că face o treabă destul de bună. Într-adevăr, noile terminale din seria P40 nu au Google Play, Google Maps și nici măcar Gmail. Dar Huawei suplinește lipsa lor cu aplicații similare pentru care majoritatea utilizatorilor care le-au încercat până acum au numai cuvinte de laudă.

Care este diferența dintre Huawei P40 Lite și Huawei P30 Lite?

Așa cum ne dăm seama și după nume, Huawei P40 Lite este succesorul lui Huawei P30 Lite și în același timp modelul entry-level al seriei P40. Tot din această familie mai fac parte și telefoanele Huawei P40 Lite E, Huawei P40, Huawei P40 Pro și începând cu vara anului 2020, Huawei P40 Pro Plus.

La capitolul greutate, telefonul Huawei P40 Lite este un terminal foarte echilibrat. Ținut în palmă, el nu se simte nici prea greu și nici prea ușor, motiv pentru care îl putem considera un telefon destul de ergonomic. Chiar și cei care caută să-i găsească nod în papură din punct de vedere al design-ului, nu au multe de reproșat cu excepția colțurilor care, deși rotunjite, se simt parcă puțin prea ascuțite. Dar această problemă se poate rezolva foarte rapid cu ajutorul unor huse Huawei P40 Lite de la Itelmobile, de unde doritorii găsesc și seturi de huse Huawei P40 Lite E sau huse Huawei P40 Pro pentru terminalele lor.

La fel ca și Huawei P30 Lite New Edition, și telefonul Huawei P40 Lite este dotat cu un ecran LCD laminat. Touchscreen-ul ocupă o suprafață de 83% din partea frontală a aparatului, iar în colțul din stânga sus, se poate observa decupătura pentru performantă cameră selfie de 16-MP.

Pe spatele terminalului se disting cele patru lentile dispuse într-un pătrat ale camerei principale. Sistemul iese puțin în relief pe suprafața de plastic a carcasei, făcând terminalul puțin instabil când este așezat pe spate, pe o suprafață plană. Dar și acest aspect, la fel ca în cazul multor alte terminale moderne, poate fi îmbunătățit cu ajutorul unui set de huse profesionale.

Câteva informații despre software-ul terminalului Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite vine la pachet cu un sistem de operare Android 10 și o interfață EMUI 10. Cu alte cuvinte, cele mai noi ingrediente pentru performanțe de succes. În lipsa aplicației Google Play, Huawei P40 Lite are preinstalat propriul său magazin virtual, AppGallery, iar ceea ce nu poate fi găsit acolo se poate căută online cu ajutorul aplicației AppSearch și descărca apoi cu APKPure sau APKMonk. De asemenea, utilizatorii care nu se mulțumesc nici cu aceste variante, pot instala Amazon app store unde au și mai multe șanse să găsească ceea ce le lipsește.

Legat de cameră, unul din cele mai importante aspecte pentru care majoritatea utilizatorilor de terminale Huawei aleg această companie, putem spune că Huawei P40 Lite se descurcă destul de bine. Vedeta sistemului de lentile este lentila principală cu funcție autofocus și 48 de MP. La ea se adaugă o lentilă ultra-wide-angle de 8 MP și f/2.4, o lentilă macro de 2 MP și f/2.4 și o lentilă pentru îndrăgitul efect bokeh de 2 MP și f/2.4. Cu acest arsenal, Huawei P40 Lite nu dezamăgește niciun iubitor de fotografii, mai ales ținând cont și de faptul că terminalul nu costă o avere.