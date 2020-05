5 companii de succes din România

Muncitori, ingenioși, energici, curajoși și dornici să își depășească condiția, mulți antreprenori români au reușit să ajungă la performanța mult visată. Câțiva dintre aceștia sunt astăzi, cele mai bune exemple de business-uri de succes. Iar companiile pe care le au în coordonare au devenit afaceri importante, cu o rezonanță atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul altor țări din lume.

Am pregătit pentru voi un top 5 al companiilor românești care și-au atins succesul din ultimii 25 de ani, din domenii diferite, în care regăsim numele unor afaceriști celebri, care, între timp au devenit simboluri reale ale antreprenoriatului românesc.

1. Bitdefender, înființat în 2001

Compania românească care produce diverse soluții de securitate cibernetică a fost înființată în anul 2001 de către Florin și Măriuca Talpeș, unii dintre cei mai renumiți antreprenori din domeniul IT din România.

Cu mai bine de 1600 de angajați și o echipă vastă cu mai bine de 800 de ingineri și cercetători, afacerea este în prezent evaluată la mai bine de 600 de milioane de dolari. Bitdefender este cel mai vândut produs românesc, iar compania este una dintre cele mai inovative pe piața de furnizori de software de securitate IT din întreaga lume.

„Circa 50% dintre angajaţii companiei sunt implicaţi în activităţi de cercetare şi dezvoltare, Bitdefender înregistrând între companiile de securitate informatică cea mai mare pondere a personalului tehnic din totalul angajaţilor. Angajaţii Bitdefender pot aloca 20% din timpul petrecut la birou dezvoltării de idei revoluţionare, menite să genereze un grad crescut de inovaţie“, a declarat Florin Talpeș pentru Ziarul Financiar.

2. Emag, înființat în 2001

Cel mai renumit magazin online din țara noastră a luat viață în anul 2001, ca un distribuitor de sisteme de calcul și produse de birotică, fiind înființat de Radu Apostolescu, Dan Teodosescu și Bogdan Vlad. Din anul 2014, 74,2% dintre acțiunile companiei aparțin grupului sud-african Naspers, iar restul lui Iulian Stanciu. În prezent, Emag se ocupă cu vânzarea online de echipamente și componente IT, electronice, electrocasnice, articole de îngrijire personală, etc.

3. Maria Lucia Hohan, înființat în 2003

Maria Lucia Hohan este designerul român care are grijă să le ofere rochii feminine vedetelor din întreaga lume precum: Eva Longoria, Jennifer Lopez, Beyonce, Taylor Swift, Selena Gomez, Dita von Teese, Sofia Vergara, Vanessa Hudgens, Nicole Scherzinger, Lana del Rey, dar și multe alte vedete. MLH este cel mai renumit brand românesc de modă din străinătate, cu magazine în țări precum: Italia, Dubai, Grecia, Spania, Irlanda sau Elveția.

,,Cel mai emoționant moment din cariera mea a fost cel în care Jennifer Lopez a purtat prima dată o ținută MLH, a postat pe Facebook că este una dintre ținutele ei preferate, iar stilista ei m-a anunțat că dorește să o cumpere. Asta pentru că a fost prima dată. Ulterior, majoritatea vedetelor au păstrat rochiile”, a mărturisit Maria Lucia Hohan într-un interviu pentru Pressone.ro.

3. Vivre.ro, înființat în 2012

Vivre.ro reprezintă un start-up lansat în România în aprilie 2012, retailer online de mobilă și decorațiuni.

Afacerea a fost creeată de către Monica Cadogan, antreprenoare încă din anii de liceu. Primul milion a survenit după primul an, după care vânzările s-au mărit cu 30 până la 50% de la an la an. Mai apoi, a urmat extinderea și în alte țări, iar în prezent, Vivre are mai bine de 5000 de furnizori, rulează anual 2,5 milioane de produse, are mai mult de 300 de angajați și acoperă mai multe țări din Europa, având și alte planuri de extindere.

4. Grupul City Grill, înființat în 2004

De la deschiderea primului restaurant City Grill în cartierul Primăverii din București, de către Dragos Petrescu, au trecut mai mult de 15 ani, iar în prezent, grupul City Grill conduce 19 restaurante, este cel mai relevant angajator român din industria restaurantelor, are mai bine de 1350 de angajați și servește circa 11600 de clienți pe zi.

,,Astăzi (…) vindem de mai bine de 34 de milioane de euro anual, pornind de la nimic. Îmi aduc aminte, în primele săptămâni vindeam de 1500 de lei pe zi şi masa personalului era de până în 2000 de lei pe zi. Ca orice start-up, se porneşte cu dificultate. Vii cu bani de acasă atunci când investeşti într-un proiect nou şi trebuie să ai răbdare, pasiune, noroc”, susținea Dragoș Petrescu pentru Digi24.ro.