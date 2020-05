Cum sa procedezi atunci cand ai nevoie de bani urgent?

Uneori, ai nevoie de bani in plus si ai nevoie de ei cat mai repede. O cheltuiala surpriza sau o situatie de urgenta financiara poate prinde pe oricine cu garda jos, indiferent ca vorbim de un angajat, un pensionar sau chiar proprietarul unui business. A avea un fond de urgenta este unul dintre cele mai bune moduri de a face fata acestor tipuri de situatii. Din pacate, nu toata lumea este capabila sa economiseasca banii pentru un fond de urgenta.

Chiar daca nu ai bani de rezerva economisiti pentru a face fata unei cheltuieli de urgenta sau neasteptate, nu esti neaparat intr-o situatie imposibila. Exista mai multe modalitati de a face rost de bani rapid.

Iata trei moduri de a obtine bani rapid atunci cand ai nevoie cel mai mult.

O modalitate comuna si rapida de a obtine venituri suplimentare este de a vinde lucruri pe o platforma dedicata. Gandeste-te la bunurile tale – exista ceva de care nu mai ai nevoie si s-ar putea vinde pentru a castiga bani suplimentari?

Lucruri precum haine vechi, mobilier sau jucarii, care ocupa un spatiu valoros in casa ta, sunt elemente bune de luat in considerare pentru a le vinde.

In plus, fata de vanzarea bunurilor personale, multe persoane iau in considerare incercarea de a obtine venituri suplimentare printr-un loc de munca secundar. Desigur, aceasta metoda poate sa nu produca bani la fel de repede ca vanzarea lucrurilor, dar poate fi mai stabila si mai previzibila.

Imprumut de la familie sau prieteni

Poate fi deosebit de greu sa ceri familiei sau prietenilor tai sprijin financiar. Insa, uneori, in ciuda emotiilor negative, poate fi necesara gestionarea unei situatii de urgenta financiara sau a unei cheltuieli neasteptate. Imprumutul de la familie sau prieteni apropiati poate fi cel mai bun mod de a imprumuta bani, intr-un timp scurt. Pentru inceput, este posibil sa fie cel mai ieftin mod de a imprumuta bani. Poate fi, de asemenea, cel mai usor, deoarece nu este necesara o cerere sau o verificare de credit. Fii pregatit sa soliciti un imprumut de la familie sau prieteni, explicand situatia si angajandu-te la un plan de rambursare.

Imprumut de la o institutie financiara

Daca metodele de mai sus nu functioneaza pentru situatia ta, poate doresti sa iei in considerare imprumuturile de la o institutie financiara. Poti lua in considerare un studiu de caz mrfinance pentru a te informa mai bine. Acest lucru poate fi realizat printr-un imprumut personal de la o banca sau prin credite online urgente, ce pot fi obtinute in maximum 2 ore de la cererea online.

Imprumuturile trebuie luate in considerare cu precautie si ca ultima solutie. Acestea sunt deseori concepute pentru a servi persoanelor cu scoruri mici de credit. Acest tip de imprumut se poate termina facand mai mult rau decat bine. Totusi, daca este aprobat si stii ca poti rambursa fara probleme banii imprumutati, un credit este cea mai buna optiune.

Iti recomandam sa cantaresti bine ceea ce poti face, astfel incat sa iei decizia care nu te va adanci si mai rau in datorii.