Cum s-ar descurca Bill Gates cu 2 dolari pe zi

Pare uimitor, însă Bill Gates a afirmat că ar știi ce să facă dacă ar fi nevoit să trăiască doar cu 2 dolari pe zi. Miliardarul susține că ideea lui de bază ar fi să crească… pui.

„Nu există un singur răspuns corect, desigur, iar sărăcia arată diferit în fiecare loc. Dar prin intermediul fundaţiei mele am întâlnit mulţi oameni în ţările subdezvoltate care creşteau pui şi am învăţat multe despre asta. Îmi este destul de clar că celor care trăiesc în sărăcie extremă le-ar fi mai bine dacă ar creşte pui. Și ca un băiat crescut în Seattle, credeți-mă, am învățat multe!

Bill Gates a dezvăluit câteva detalii despre planul lui și susține că scopul este ca un procent de 30% din familiile din africa sub-sahariană să poată crește rase de pui. În acest moment, doar 5% din familii fac acest lucru.

„Să presupunem că un fermier începe prin a crește cinci pui. Unul din vecini are un cocoș care ajută la fertilizarea ouălor. Peste trei luni, fermierul va avea 40 de pui. În cele din urmă, la un preț de vânzare de cinci dolari per găină, preț practicat în Africa de Vest, poate câștiga peste 1.000 de dolari pe an, față de 700 de dolari, care reprezintă limita de trai. Este important ca partenerii cu care lucrez să se asigure că fermierii achiziționează păsări vaccinate corespunzător și care se pot adapta condițiilor în zonele respective. Scopul nostru: să ajungem ca 30% din familiile din zonele rurale din Africa sub-sahariană să poată crește rase de pui, față de 5% în prezent’, a dezvăluit cofondatorul Microsoft pe blog-ul său personal’

Bill Gates are circa 90 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Averea lui Bill Gates este mai mare cu 13,5 miliarde de dolari comparativ cu cel de-al doilea om bogat din lume, mongolul spanion al retailerului Amancio Ortega.

În urmă cu puțin timp, co-fondatorul Microsoft Bill Gates și-a depus demisia din consiliul de administrație al Microsoft pentru a-și putea dedica mai mult timp priorităților filantropice de bază, care includ atât sănătatea la nivel global, educația dar și înlăturarea modificărilor climatice. Gates a fost director al board-ului Microsoft până în anul 2014, însă timpul lui s-a orientat mai mult către Bill & Melinda Gates Foundation din anul 2008.