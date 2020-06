Cum sa alegeti bijuteriile pentru un copil

Ati fost invitat la petrecerea de botez sau aniversarea unui copil si nu aveti idee ce sa ii oferiti? Nu conteaza daca este nepot, fiu sau fiica sau copilul prietenilor, lucrul fundamental este sa alegeti un cadou adecvat ocaziei, care sa lase o impresie de neuitat. Bijuteriile pentru copii pot fi daruri perfecte, mai ales daca acestea sunt realizate din materiale pretioase. Dar cum sa alegeti o bijuterie pe care sa o oferiti unui copil, indiferent ca vorbim de baietei sau fetite?

Pe internet puteti gasi o multime de exemple de cadouri pe care le puteti oferi unui baiat sau unei fete, mai ales atunci cand vorbim despre https://www.teilor.ro/bijuterii/bijuterii-copii.html. Acestea sunt bijuterii delicate, realizate din metale pretioase, la preturi convenabile. Iata si cum sa faceti alegerea:

Bijuterii pentru fata

Daca vorbim de o zi aniversara a unei fetite fata, primul lucru care ne vine in minte este sa ii achizitionam o pereche de cercei. Desigur, o astfel de bijuterie va fi aleasa numai daca stiti ca sarbatorita are urechile strapunse, pentru ca altfel bijuteria va fi luata in zadar. Daca totusi cumparati o pereche de cercei, este bine sa va indreptati atentia catre acele modele care sunt destul de compacte, cu dimensiuni mici si, mai presus de toate, sunt realizate cu inchidere foarte sigura, mai ales daca fetita este inca mica. Evitati absolut toate modelele de cercei care atarna, deoarece pe langa riscul de a deforma lobul, exista pericolul ca in timpul jocului, acesti cercei sa se agate undeva, provocand traume la ureche. O atentie deosebita trebuie acordata dimensiunilor mentionate mai sus: cerceii mari trebuie evitati, cu exceptia cazului in care vorbim despre o fetita care a depasit varsta de 13-14 ani.

Daca nu doriti sa cumparati o pereche de cercei, va puteti indrepta atentia catre https://www.teilor.ro/bijuterii/bratari.html. Atentie insa si la alegerea de aici: pentru a va asigura ca este un cadou perfect, este bine sa optati pentru modele personalizate, poate cu initiale sau cu numele fetei. Acelasi lucru este valabil si pentru colierele cu pandantive.

Bijuterii pentru baiat

Daca, pe de alta parte, bijuteria este un cadou oferit unui baiat, lucrurile ar putea fi ceva mai dificile. De fapt, nu este usor sa alegeti. Puteti opta pentru o bratara din aur cu initialele numelui sau o bratara cu o placa gravata cu numele intreg. Puteti achizitiona si un lant, insa, de preferat raman totusi bratarile pentru baietei.

Bijuterie din aur sau argint: ce este mai bine sa alegeti?

Acesta este un alt factor care trebuie luat in considerare. Un lucru este sigur: aurul este cea mai clasica solutie, dar si cea mai scumpa in comparatie cu argintul.

Cu toate acestea, daca optati pentru prima alternativa, este esential sa fiti atent:

Aurul de 9 K inseamna ca obiectul este format din aur pur doar 37%. Daca alegeti aur de 14 K, utilizarea metalului pretios este de 58,3%, iar daca optati pentru aur de 18 K, procentul introdus este de 75%. In acest moment apare intrebarea: daca obiectul in cauza nu este compus doar din aur pur, care sunt celelalte materiale folosite?

Foarte des se foloseste nichel. Atentie pentru ca unii copii pot prezenta alergii, asa ca inainte de a cumpara un obiect pretios ar fi de dorit sa cereti sfatul mamei, sau, alternativ, este mai bine sa va indreptati atentia catre un obiect compus dintr-un procent ridicat de aur, adica de la 14 K in sus.

In concluzie, daca doriti sa faceti cadou o bijuterie pentru o fetita sau un baietel, alegeti mereu ceva de calitate, care sa dureze o vesnicie.