Cum sa alegi aspiratorul perfect

A face curatenie va fi o joaca de copil cu un aspirator potrivit pentru stilul tau de viata. Exista cateva lucruri de luat in considerare atunci cand cauti un aspirator care sa raspunda nevoilor tale cum are fi: dimensiunea, puterea, functiile aspiratorului etc. Acestea sunt elemente importante in alegerea aspiratorului ideal.

Pe piata exista diferite tipuri de aspiratoare, precum https://www.beko.ro/aspiratoare. Beko este unul din liderii mondiali in comercializarea electrocasnicelor de calitate, de la cele de dimensiuni mici precum https://www.beko.ro/storcatoare-de-citrice si pana la frigidere american size.

Ce considerente trebuie sa ai in vedere atunci cand alegi un aspirator?

Design-ul

Un aspirator bun trebuie sa aiba un tub rigid (telescopic) care se intinde si se retrage, pe langa tubul flexibil clasic. Dimensiunile unui aspirator variaza in functie de model, dar important este ca greutatea acestuia sa nu fie prea mare, mai ales daca trebuie sa urci scari pentru a aspira toate incaperile. Putem spune ca este intotdeauna mai bine sa eviti depasirea a 10 kg. Dincolo de aceasta, trebuie acordata atentie lungimii cablului si prezentei unui tambur. 4 metri de cablu, de exemplu, nu prea sunt suficienti, daca totul depinde de dimensiunea casei tale si de numarul de prize pe care il detii.

Acesoriile

Este important sa ai accesorii pentru aspirator. Iata cele mai importante dintre acestea:

-perie universala: pentru suprafete mari si netede, covor, fibre naturale;

-perie triunghiulara: pentru colturi;

-perie cu peri retractabili: nu zgarie suprafata, ideala pentru parchet si podele dure delicate;

-perie rotunda pentru mobilier si obiecte mici;

-perie subtire: pentru elementii caloriferului;

-perie turbo: pentru par de animale si particule greu de aspirat;

-panze specifice: furnizate cu aparate cu aburi pentru o curatare minutioasa.

Puterea

Puterea trebuie sa fie variabila si, de obicei, pe piata exista modele care oscileaza intre 1200 si 2000 de wati. Exista unele modele Eco ce nu depasesc 1000 de wati. Puterea este utila, mai ales pentru a intelege consumul de energie: o putere mare coincide cu o forta de aspiratie considerabila.

Sisteme de colectare

Iata cele mai comune sisteme de colectare a murdariei:

-sac de hartie: se schimba atunci cand este plin, asa ca asigura-te ca modelul aspiratorului de care esti interesat este capabil sa il ofere;

-rezervor: de obicei in material plastic, poate fi indepartat si spalat. Prin urmare, verifica daca operatiunea nu este prea complicata la tipul de model ales. De obicei are o capacitate limitata, dar cel mai rau lucru este ca, in timpul expulzarii murdariei, cea mai mare parte a prafului este imprastiata in aer, in functie de tipul de tehnologie pe care il adopta produsul.

-filtru de apa: poate aspira si lichide.

Integrat in kit-ul de colectare este posibil sa gasesti un sistem de filtrare foarte avansat din punct de vedere tehnologic. Este vorba despre filtrul Hepa, capabil sa aspire si sa prinda bacterii mici, precum acarienii care sunt cauza alergiilor.

Alegerea unui aspirator se bazeaza pe nevoile specifice ale fiecarui utilizator, intrucat fiecare aspirator poate fi mai mult sau mai putin potrivit pentru tine, pe baza unor caracteristici particulare: dimensiunea casei, cata mobila contine, prezenta animalelor de companie etc. La Beko exista dispozitive care pot satisface diferite nevoi, oferind kit-uri complete de accesorii. Alege astfel cele mai potrivite aspiratoare pentru a raspunde nevoilor tale.