Vrei sa devii operator call center? Iata ce trebuie sa stii!

Piata locurilor de munca a devenit foarte diversificata in ultimii ani. Printre cele mai cautate joburi, pentru ca se adreseaza oricui, indiferent de varsta si de pregatire, este cel de operator call center. De exemplu, daca cauti anunturi pe OLX, vei gasi un numar impresionat de oferte in acest domeniu. De asemenea, pe OLX o multime de alte anunturi precum glovo bucuresti si multe altele.

Si totusi, daca nu iti place sa te deplasezi si doresti un job la birou, un call center poate fi startul ideal. Dar ce face un operator call center?

Un astfel de angajat se ocupa de efectuarea si primirea apelurilor. Acesta ofera informatii, asistenta tehnica si asistenta comerciala clientilor, dar poate efectua, de asemenea, si vanzari de tipul telemarketing.

Exista doua tipuri de call center: call center inbound si call center outbound.

Cel care lucreaza ca operator inbound are grija sa administreze apelurile care provin de la clienti. Prin urmare, clientii iau legatura cu angajatii call center-ului, prin contacte specifice de asistenta pentru clienti. Operatorul inbound raspunde contactului telefonic si se ocupa de cerere (ticket). Acesta furnizeaza informatiile solicitate in cel mai clar si mai exhaustiv mod posibil si gestioneaza ticket-ul pana la rezolvarea acestuia. Daca nu este in masura sa inchida singur cererea, se asigura ca redirectioneaza contactul catre un nivel mai mare de asistenta. Principalele activitati ale unui operator inbound sunt asistenta tehnica, serviciu clienti, diseminarea informatiilor si gestionarea reclamatiilor.

Dimpotriva, pentru outbound, operatorii efectueaza apeluri. Numerele de apel sunt furnizate direct de companie, sub forma unor baze de date mari care contin date cu caracter personal, date de contact si alte informatii relevante. Operatorul call center outbound are sarcina de a apela contactele din baza de date, cu scopuri diferite in functie de compania in care isi desfasoara activitatea. Cele mai frecvente sunt telemarketing (oferte si promotii), teleselling, cercetari de piata si sondaje de opinie.

Aptitudinile operatorului call center

In gestionarea apelurilor, operatorii (atat inbound cat si outbound) urmeaza o schema predefinita, dezvoltata si furnizata de companie. Aceasta se numeste script. Pe baza diferitelor tipuri de contacte telefonice, scriptul este adaptat situatiilor specifice si personalizat de operator pentru a fi cat mai eficient.

Asistenta pentru clienti, telemarketing si teleshopping sunt activitati raspandite in fiecare sector economic. Companiile foarte mari din segmentul B2C sunt de obicei echipate cu un centru intern dedicat clientilor. De exemplu, bancile, companiile de asigurari, companiile de telefonie, companiile din sectorul energetic (electricitate si gaz) angajeaza deseori operatori call center.

Exista, de asemenea, companii si agentii care se ocupa exclusiv de gestionarea call center-urilor, oferind serviciul externalizat. Contractele prevad, de obicei, un salariu lunar fix, la care se adauga comisioane variabile legate de rezultatele individuale, calculate in functie de nivelul de productivitate definit la nivelul companiei.

Operatorii call center lucreaza cu calculatoare si telefoane cu casti si microfoane. PC-ul iti va permite sa inregistrezi apelurile primite si efectuate, sa documentezi toate operatiunile efectuate pentru fiecare contact si sa introduci, sa actualizezi si sa gestionezi toate informatiile referitoare la clienti. Mai mult, sunt acceptate din ce in ce mai mult comunicatiile multicanale, pe langa apelurile telefonice. Astfel, poate fi prevazuta utilizarea e-mailurilor, chaturilor si a altor tipuri de mesaje.

Operatorii lucreaza impartiti in grupuri administrate de team leaderi, supraveghetori si manageri, care coordoneaza activitatile si verifica performantele individuale si generale. O astfel de companie gestioneaza un numar foarte mare de contacte telefonice, astfel incat viteza si precizia comunicarii sunt fundamentale.

Intr-un call center exista oportunitati de a gasi o munca flexibila si poate fi un start extraordinar pentru o cariera de succes.