Cultura de porumb cuprinde aproape un sfert din suprafaţa agricolă a judeţului

In judeţul Botoşani, porumbul are cea mai mare pondere în culturile agricole înfiinţate în acest an, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, directorul Direcţiei pentru Agricultură, Cristian Delibaş.

Delibaş spune ca porumbul a fost cultivat pe o suprafaţă de peste 100.000 de hectare, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din totalul suprafeţei agricole a judeţului, care este de 392.000 hectare.

Totodata, o pondere însemnată în totalul culturilor agricole o are floarea soarelui, care a fost însămânţată pe aproximativ 40.000 de hectare, în timp ce plantele păioase, precum grâul, orzul sau orzoaica, ocupă circa 30.000 de hectare.

De asemenea, culturile de soia au fost înfiinţate pe aproximativ 20.000 de hectare.

„Este normal ca la un judeţ preponderent agricol, aşa cum este Botoşaniul, să existe o varietate de plante. La noi predomină culturile de primăvară, pentru că temperaturile din timpul iernii sunt mai scăzute decât în alte arealuri ale ţării”, a afirmat Delibaş.