Idei de afaceri: Laptele de măgăriță

Ai auzit de laptele de măgăriță drept un leac foarte eficient împotriva tusei? Este adevărat, pe vremuri așa era considerat, iar în ziua de azi, este considerat cel mai important produs de stână, ce are un potențial foarte mare de afacere profitabilă.

Specialiștii renumiți în domeniul sănătății afirmă că, fortifierea imunității este soluția de a preveni o multitudine de boli provocate de bacterii și virusuri. Consumul de colostru sau de lapte de măgăriță sunt două dintre cele mai bune remedii pentru imunitate.

Beneficiile laptelui de măgăriță pentru sănătate

În zilele noastre, s-au descoperit o multitudine de beneficii importante ale laptelui de măgăriță pentru sănătatea umană. Privește 11 dintre acestea:

Înlesnește procesul de îmbătrânire; Contribuie la fortificarea muşchilor; Dilată vasele de sânge; Facilitează detoxifierea ficatului; Are acţiune antiinflamatoare şi antihistaminică, fiind un ameliorator nemaipomenit al alergiilor de piele, eczeme, pshoriazis, acnee etc.; Are rol imunologic esențial şi efect hipoalergic scăzut; Scade riscul de infertilitate; Ajută la vindecarea leziunilor intestinale şi elimină microorganismele patogene prin acţiunea lizozimului; Stimulează sistemul imunitar prin conţinutul ridicat de imunoglobuline, Ameliorează ridurile şi tonifiază pielea care devine sănătoasă, mătăsoasă, elastică şi strălucitoare, folosit în stare naturală sau în produse cosmetice Are un efect antioxidant considerabil

Care este compoziția chimică a laptelui de măgăriță

Efectele vindecătoare ale laptelui de măgăriță sunt datorate compoziției sale chimice, ce are la bază cantități fiziologice esențiale de aminoacizi esențiali, elemente minerale (seleniu, cupru, zinc, calciu, cobalt, fosfor, potasiu, fier, etc.), acizi grași nesaturați ( omega 3 dar și omega 6 ), vitamine (A, E, complexul B, dar cu preponderență vitamina C în cantități mult mai ridicate comparativ cu restul speciilor lactogene), lizozim, imunoglobuline dar și altele. Toate elementele acestea se regăsesc din plin în lapte dacă măgărițele petrec mult timp pe o pajiște naturală cu multe specii de plante comestibile.

Laptele de măgăriță îți oferă doza de imunitate zilnică

În jurul anilor 1993-1998, medicul uman de la un dispensar local din apropierea unității din Timiș unde se afla cea mai mare fermă de ovine, recomanda tuturor persoanelor ce aveau afecțiuni ale căilor respiratorii să consume zilnic 75-100 ml lapte de măgăriță. Acesta spunea:

„Dacă vrei să-ţi treacă tusea, musai să mergi la ferma de oi şi să faci rost de lapte de măgăriţă”

În zona Bologna din Italia, mai bine de 50% din laptele de măgăriță produs într-o fermă este valorificat la clinicile de pediatrie, iar în Marea Britanie este utilizat, des, de copii și adulți cu debilități sau care se luptă cu alergii la proteinele din laptele de vacă.

Laptele de măgăriță îți poate aduce un venit uriaș, cu un efort minim

În câteva zone din România, în județele Hunedoara, Timiș, Bihor și Cluj sunt ferme renumite care valorifică laptele de măgăriță cu 100 lei per litru. Aveți grijă însă, căci, de la o măgăriță se poate mulge în medie, doar 1 l lapte pe zi și pentru o perioadă redusă de 4-6 luni și, de obicei, doar de la cele cu mânji masculi.