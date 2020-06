De ce merita sa treci pe tigari de foi din Cuba si cum fumezi una?

Un lucru este cert, tigarile de foi preiau din ce in ce mai mult din piata de fumatori mondiala. Deci un magazin de trabucuri va comercializa si astfel de produse, insa este foarte posibil sa nu informeze suficient referitor la motivele pentru care merita sa inlocuiesti pachetul de tigari clasic cu ceva fresh si cu mult diferit.

Ascensiunea tigarilor de foi din Cuba in lumea fumatorilor

Sa vedem cateva informatii esentiale despre tigarile de foi si de ce acestea preiau o mare parte din piata de tigari clasice.

In primul rand, in cazul in care vrei sa le identifici intr-un magazin de trabucuri international, afla ca acestea sunt denumite cigarillos, conform traducerilor noastre. Problema este insa aceea ca foarte rar vei gasi un pachet de tigari de foi mentionat astfel intr-un magazin.

Astfel te sfatuim sa cauti dupa brandul de tigari de foi sau sa intrebi de machine-rolled cigars si analizezi ce produs iti ofera vanzatorul.

In cazul in care intri pe un magazin de trabucuri online, atunci lucrurile poate devin mai simple datorita unei descrieri detaliate din care vei deduce exact ce produs cumperi.

Ce sunt tigarile de foi?

Unele persoane sustin ca tigarile de foi sunt de fapt surorile mai mici ale trabucurilor. Alte persoane sustin ca tigarile de foi sunt de fapt o combinatie intre o tigara obisnuita si trabucuri. Ba chiar mai exista si categoria celor care privesc tigarile de foi ca pe un fel de produs ce deschide calea spre consumul de trabucuri.

Ideea este ca nu avem o definitie exacta pentru tipul acesta de produs din tutun astfel ca indicat este sa iti formezi propria parere bazata, desigur, pe experienta ta personala.

Tigarile de foi cubaneze – ce le face atat de speciale?

Stim ca fumul trabucurilor nu se trage in piept ci trebuie numai pufait, dar in cazul unei tigari de foi, care este „procedura”?

La intrebarea in ceea ce priveste modul de a fuma corect tigarile de foi nu este prea mult de spus, avand in vedere ca tine mult de preferinta personala.

Nu exista un set de reguli clare pentru fumarea corecta a unei tigari de foi, insa majoritatea prefera sa traga in piept fumul, in special ca acesta are de multe ori o aroma absolut senzationala.

Si daca tot suntem la capitolul aroma, daca vei intra pe un magazin de trabucuri cu un portofoliu elaborat, vei vedea ca majoritatea sectiunii de tigari de foi din Cuba si nu numai, va fi populata cu tot felul de arome, de la ciocolata si vanilie la cafea, cocos/ananas si cirese. Toate aceste arome se simt din plin cu fiecare fum pe care il inhalezi, lasandu-ti o aroma placuta pe papilele gustative.

In ceea ce priveste calitatea tutunului din tigarile de foi, te vei bucura sa afli ca acestea beneficiaza de exact acelasi tutun de calitate din care sunt facute si trabucurile brandului din care fac parte. Astfel, tigarile de foi Cohiba sau tigarile de foi Montecristo pe care cu siguranta le gasesti intr-un magazin de trabucuri care sta bine cu stocurile pe produse, vor contine acelasi tutun premium ca si omoloagele lor mai exclusiviste.