Titlul de cetăţean de onoare pentru trei medici şi activistul Ionuţ Ursu

Ionuţ Ursu, voluntar la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov si medicii Simin Aysel Florescu, Emilian Ioan Imbri şi Sorin Petrea vor primi titlul de cetăţean de onoare al Capitalei, conform unor hotărâri adoptate în şedinţa de joi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

– Simin Aysel Florescu este medic specialist boli infecţioase, conferenţiar universitar, director medical la Spitalul Clinic Boli Infecţioase şi Tropicale ”Victor Babeş”.

– Dr. Emilian Imbri, manager la acelaşi spital, a demarat şi a participat la elaborarea normelor de funcţionare a spitalelor.

In contextul pandemiei, in raportul de specialitate al unuia dintre proiectele adoptate joi sunt invocate eforturile depuse de către cei doi pentru a asigura eficienţa echipelor de medici, asistente medicale şi infirmiere, precum şi pentru amenajarea unui centru de carantină pus la dispoziţie de Primăria Capitalei pentru echipele medicale care au ales să se autoizoleze.

-Fiind autor şi coautor a numeroase studii şi lucrări de specialitate, se arată în raportul de specialitate, dr. Sorin Petrea, director medical la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, are o „bogată activitate de formator în domeniul educaţiei medicale pe componenta de prevenire şi controlul bolilor infecţioase”,

„În contextul pandemiei de COVID-19, alături de echipa condusă de prof. dr. Streinu Cercel de la Institutul ‘Matei Balş’, s-a implicat activ în studierea şi vindecarea pacienţilor diagnosticaţi cu acest virus care a paralizat timp de câteva luni întregul mapamond”, mai prevede documentul.

-În referatul de aprobare a proiectului referitor la Ionuţ Ursu, voluntar la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, se arată că acesta are 30 de ani, este locuitor al Capitalei, dar primii 26 de ani i-a petrecut în casa de copii din Piatra Neamţ. Până la 18 ani a crezut că are SIDA, din cauza unor analize greşite. Mama l-a abandonat la trei zile după naştere, deoarece medicii i-au spus „că are SIDA şi că va muri”. Mai târziu, la îndemnul directoarei şcolii la care a mers, Ionuţ Ursu şi-a refăcut analizele şi a reuşit să o găsească pe mama sa biologică. De 9 ani este voluntar la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

În anul 2015, când a avut loc un puternic cutremur în Nepal, şi-a vândut toate lucrurile pentru a cumpăra un bilet de avion şi pentru a ajunge acolo. De atunci s-a reîntors în fiecare an. El a construit în provincia Dhading primul cabinet stomatologic. Au urmat apoi alte două, a renovat săli de naşteri, laboratoare. A fost voluntar şi în Siria şi în Irak, în zone de război.

Este licenţiat în studiul dezastrelor naturale, iar prin intermediul unui ONG şi cu ajutorul sponsorilor locali a reuşit să renoveze şi să utileze complet un cabinet stomatologic pentru copii abandonaţi din judeţul Neamţ.