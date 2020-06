Steven van Rijswijk a fost numit director general la ING

Incepând cu data de 1 iulie 2020, grupul ING Groep NV, cel mai mare grup bancar din Olanda, a anunţat vineri că directorul departamentului de risc, Steven van Rijswijk, îl va înlocui pe Ralph Hamers în postul de director general (CEO), transmite Reuters.

Astfel, Ralph Hamers, care a ajutat ING să îşi dezvolte platforma de online banking, a anunţat încă din luna februarie că va pleca de la grupul bancar olandez pentru a deveni noul CEO al grupului bancar elveţian UBS Group AG.

Iar Van Rijswijk lucrează la ING de peste două decenii. În 2010, Van Rijswijk a devenit director ING responsabil pentru clienţii corporate iar în 2014 a fost numit în fruntea diviziei de wholesale banking . Începând din 2017, Van Rijswijk s-a alăturat boardului ING în calitate de director al departamentului de risc.

Van Rijswijk a anunţat că nu va modifica „radical” strategia lui Ralph Hamers, intr-un comunicat publicat de ING, care se concentrează pe dezvoltarea platformei tehnologice a băncii şi pe produse digitale, în special aplicaţia pentru smartphone banking.

„Aştept cu nerăbdare să continuăm eforturile noastre de a consolida ING şi a ne creşte poziţia de top în rândul băncilor digitale din Europa”, a spus Steven van Rijswijk.

In condiţiile în care provizioanele pentru acoperirea posibilelor pierderi au urcat la 661 milioane euro, in primele trei luni ale acestui an profitul net al ING a scăzut cu 40% până la 670 milioane euro, de la 207 milioane euro în perioada similară a anului trecut. Veniturile trimestriale au scăzut cu 1,4% până la 4,51 miliarde de euro.

Instituţie financiară internaţională globală, ING România este parte a ING Group, care oferă servicii bancare unui număr de peste 34 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări.

Înfiinţată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse şi servicii tuturor categoriilor de clienţi – companii mari şi mici, instituţii financiare, mici antreprenori şi persoane fizice.