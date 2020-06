De ce este important să cumpărăm produse agricole de la producătorii români

Ministrul Agriculturii, Adrian Oroș, este de părere că, „din punct de vedere administrativ este foarte greu sa opresti produse care vin din UE sa ajunga pe rafturile magazinelor”, în schimb, adaugă faptul că îi susține pe români să cumpere produse agricole românești, cu toate că acestea sunt puțin mai scumpe, sugerând faptul că, prin cumpărarea de astfel de produse, toți banii vor rămâne la noi în țară.



„Una dintre problemele mari pe care agricultura romaneasca le are nu este aceea de a produce, pentru ca fermierii din Romania stiu sa produca foarte bine, problema este a vanzarii produselor si aici as vrea sa fac o paranteza legat de promovarea si vanzarea produselor romanesti. Am vazut ca in ultimul timp se pune tot mai mult aceasta problema si din punct de vedere administrativ este foarte greu sa opresti produse care vin din UE sa ajunga pe rafturile magazinelor.

Ceea ce putem face noi ca sa grabim vanzarea produselor romanesti, ma refer la noi, cumparatorii, este de a cauta in mod responsabil sa cumparam produse romanesti si de a ne educa copiii atat in familie, cat si in scoala, asa cum se face in orice tara, sa cumpere produse romanesti, chiar daca uneori, cum imi spuneau unii, produsele romanesti par ca sunt mai scumpe decat cele care vin de afara si mai ales in marii retaileri” a afirmat ministrul Agriculturii sâmbătă, la sfârșitul unei întâlniri cu fermierii din județul Alba.

Acesta a mărturisit că, prin achiziționarea de produse românești, toți banii vor rămâne în țară, iar o parte se duc către pensii sau alte beneficii. Oroș a susținut că printre prioritățile sale de bază sunt și susținerea fermei de familie și a mediului asociativ al micilor producători agricoli.

Oroș mărturisește că guvernul a început „scheme de calitate” pentru a putea promova produse românești, după ce, preț de 13 ani, nu au fost notificate produsele românești la Comisia Europeană.

„Noi, in sase luni, am reusit sa notificam trei scheme de calitate si anume produsul traditional, produsul etic si produsul local” a arătat Oroș.

Acesta a dezvăluit că, prin intermediul acestor scheme pot fi promovate produsele locale fără să existe vreun risc de a activa procedura de infringement, aceasta reprezentând modalitatea pe care alte state din UE o folosesc pentru a promova produsele locale.

Adrian Oroș a susținut că, deși România are producții foarte mari, în ultimii patru ani, deficitul comercial înregistrat de România este de 1,2 miliarde de euro, iar acesta este cauzat de faptul că se exportă „aproape exclusiv” materii prime, mai ales cereale și animale vii și se importă alimente procesate.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a mai spus faptul că vrea ca în programul național strategic pentru domeniul pe care îl coordonează să poată beneficia de subvenții„doar fermierii autentici si nu vanatorii de subventii care de multe ori au intrat in agricultura si industria alimentara doar pentru a beneficia de subventii si care au bulversat foarte mult sistemul”.