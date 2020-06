Cum stii ca este momentul sa optezi pentru un server dedicat?

Daca site-ul tau este in crestere, atunci este foarte posibil ca gazduirea partajata sa nu mai fie suficienta pentru a-i sustine nevoile. Upgrade-ul firesc ar fi sa treci la gazduirea VPS, insa nici aceasta nu este cea mai recomandata varianta atunci cand ai nevoie de resurse dedicate si securitate maxima. Cu alte cuvinte, la un moment dat, trecerea catre un server dedicat devine inevitabila. Spre deosebire de gazduirea VPS si cea partajata care presupun sa imparti serverul cu multe alte site-uri, aceasta varianta iti permite sa beneficiezi de un server numai pentru tine.

Site-urile care beneficiaza de servere dedicate au libertate deplina de configurare a serverului, motiv pentru care au control deplin asupra resurselor, independent de firma de gazduire. Mai mult, daca este vorba despre un business international, un server dedicat iti va permite accesul la distanta. Fara indoiala, serverele dedicate ofera multe avantaje in comparatie cu celelalte forme de gazduire, insa si pretul este pe masura. De aceea, este bine sa intelegi cand este momentul propice sa faci trecerea catre acest tip de hosting. Pe scurt, exista patru scenarii principale care iti indica faptul ca trebuie sa faci un astfel de upgrade.

Nu vrei sa mai imparti serverul cu alte site-uri

De ce nu ti-ai dori sa mai imparti serverul? Pentru ca actiunile “vecinilor” tai afecteaza si site-ul tau. Spre exemplu, gazduirea VPS permite imprumutul de resurse de la celelalte site-uri de pe server care nu le folosesc inca in totalitate. In aceste conditii, chiar si simpla folosire a unui tool de crawling poate sa afecteze perfomantele tuturor site-urilor vecine. Acelasi lucru se intampla si in cazul unui trafic crescut asa cum este cazul, spre exemplu, in perioada ofertelor de Black Friday. Iar acesta este scenariul in care un singur site are nevoie sa imprumute resurse. Te lasam pe tine sa-ti imaginezi ce se intampla in momentul in care mai multe site-uri se afla in aceasta situatie. In cazul serverelor dedicate, ai garantia ca site-ul tau nu este afectat de actiunile celorlaltor domenii.

Vrei mai multa securitate

In general, este cazul magazinelor online sau al site-urilor care inmagazineaza informatiile personale ale utilizatorilor. Gazduirea VPS iti ofera mai multa securitate decat planurile shared, insa serverele dedicate raman in continuare varianta cea mai sigura. Iar problema este, in continuare, faptul ca serverul este impartit cu alte site-uri care ar putea sa se confrunte cu brese de securitate.

Performante maxime pentru rezultate pe masura

Asa cum ai aflat deja, serverele dedicate sunt, in general, varianta optima pentru site-urile cu trafic mare. Aceasta varianta de hosting ofera performante mai mari si sustine cresterea constanta. Spre exemplu, la THC.ro cele mai ieftine servere dedicate pornesc de la 16 GB memorie RAM, in timp ce cea mai ieftina gazduire VPS pune la dispozitie doar 1 RAM. Totodata, spatiul de stocare SSD este mai generos.

Vrei sa poti configura serverul dupa bunul plac

Da, gestionarea serverelor dedicate presupune cunostinte tehnice macar de nivel mediu. Altfel nu vei putea sa personalizezi configuratiile asa cum iti doresti. Spre exemplu, poti sa alegi ce sistem de operare sa folosesti. In caz contrar, trebuie sa te asiguri ca te poti baza pe suportul companiei de hosting cu care colaborezi.