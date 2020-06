Grupul Electrica achiziţionează Parcul Fotovoltaic Stăneşti

Electrica Furnizare a semnat un contract de vânzare-cumpărare cu Raylexo Limited şi Long Bridge Management şi Administrare SRL.

Deţinut de firma Long Bridge Millenium SRL, compania anunta intrarea pe piaţa de producţie de energie electrică prin achiziţionarea Parcului Fotovoltaic Stăneşti, din judeţul Giurgiu.

Iar finalizarea tranzacţiei şi transferul titlului de proprietate asupra părţilor sociale către Electrica Furnizare, parte a Grupului Electrica, sunt supuse îndeplinirii condiţiilor suspensive agreate de părţi, precum şi a formalităţilor relevante. Preţul de cumpărare va fi determinat la data finalizării tranzacţiei, în conformitate cu prevederile contractului de vânzare-cumpărare, precizează compania.

Cu o capacitate instalată de 7,5 MW şi o capacitate de funcţionare limitată la 6,8 MW, Parcul fotovoltaic Stăneşti este amplasat pe o suprafaţă de 17,5 ha şi a fost construit în perioada octombrie 2012 – ianuarie 2013, începând să injecteze energie electrică în reţea din luna februarie 2013.

Asadar, achiziţia realizată de Electrica Furnizare este un prim pas pentru atingerea obiectivului de dezvoltare pe verticală a Grupului Electrica, prin intrarea pe piaţa de producţie de energie electrică, în special din surse regenerabile. În această tranzacţie, Grupul Electrica a fost asistat de o echipă de consultanţi, condusă de PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL şi Volciuc-Ionescu SPRL.

„Extinderea pe lanţul valoric al energiei electrice, în special în zona de producţie din surse regenerabile, reprezintă unul dintre obiectivele importante ale strategiei Grupului Electrica pentru intervalul 2019 – 2023. Preconizăm că astfel de achiziţii ne vor ajuta să atingem sinergii importante, continuând optimizarea ariei de furnizare din cadrul Grupului şi în această direcţie, în plus faţă de procesul actual de transformare organizaţională. Conştientizăm importanţa decarbonizării sectorului energetic şi suntem preocupaţi de o dezvoltare sustenabilă a afacerii, în special în contextul noii provocări lansate de Comisia Europeană pentru statele membre – Green Deal sau Noul pact ecologic. Cel puţin pentru următoarea decadă, sustenabilitatea înseamnă cu siguranţă să fim green în domeniul producţiei, pentru că Acordul de la Paris are ca obiectiv principal ca, până în 2030, la nivelul Uniunii Europene, producerea de energie din surse regenerabile să depăşească 30%. Desigur, dezvoltarea sustenabilă înseamnă pentru noi şi faptul că ne preocupă ca astfel de proiecte să aducă plus valoarea estimată pentru afacere şi investitori, consolidând rezultatele Grupului Electrica. În acest sens, analizăm în continuare şi alte potenţiale oportunităţi de creştere anorganică, în concordanţă cu strategia noastră”, a declarat Corina Popescu, directorul general al Electrica.

Are o tradiţie de peste 120 de ani, Electrica Furnizare, filiala de furnizare energie electrică şi gaze naturale a Grupului Electrica si oferă servicii unui număr de aproximativ 3,6 milioane de clienţi finali, atât în regim de ultimă instanţă, cât şi pe piaţa concurenţială. Compania deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii de furnizare energie electrică şi gaze naturale pe întreg teritoriul ţării.

În primul trimestru al acestui an, Grupul Electrica a furnizat pe piaţa cu amănuntul aproximativ 2,5 TWh (în creştere cu 2% faţă de T1 2019) către un număr de aproximativ 3,6 milioane de consumatori.

Electrica Furnizare este lider de piaţă cu o cotă totală de piaţă de 19,83%, având o cotă de 53,15% pe piaţa reglementată şi de 11,64% pe piaţa concurenţială (conform raportului ANRE pentru primele trei luni ale anului 2020).

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piaţa de distribuţie şi furnizare a energiei electrice din România, precum şi unul dintre cei mai importanţi jucători din sectorul serviciilor energetice. Grupul oferă servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori şi are o arie de cuprindere naţională – cu organizare în trei zone pentru distribuţia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, şi pe cuprinsul întregii ţări pentru furnizarea energiei electrice şi pentru întreţinere şi servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din Bucureşti şi Londra.

Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuţiei şi furnizării energiei electrice din România.