Cum se cultivă șofranul, pentru o afacere de success

În acest moment, din ce în ce mai mulți fermieri care dețin suprafețe reduse de teren și cu un sol adecvat, redescoperă în mod avantajos cultura de șofran. Un exemplu în această direcție este și Lucian Mindoiu, din județul Dolj, care s-a hotărât în urmă cu 4 ani să cultive șofran, din pură pasiune, pe o suprafață de 250 mp.

„Sofranul este daca pot sa-i spun o pasiune de familie, prin urmare asa s-a conturat ideea de a experimenta o cultura de acest gen la noi. Nu stiam exact la ce sa ne asteptam, nu am avut initial prea multe informatii, dar am luat-o etapa cu etapa. Am avut o cunostinta in Olanda, care ne-a ajutat la inceput cu achizitionarea bulbilor. Am vrut sa incepem cu ceva de calitate. Am platit 60 de eurocenti bulbul, 3.000 de bucati. Pur si simplu, ne-am dorit sa vedem daca si in Romania se poate cultiva sofran. Si am avut o surpriza foarte placuta”, mărturisește Lucian Mindoiu, pentru CultivaProfitabil.ro.

Calitatea cultivării de șofran

Fermierul nostru a ales înțelept să cultive șofran pe cât se poate de natural, fără îngrășăminte chimice sau alte substanțe nocive. În plus, în urma analizelor de laborator, acesta a aflat că are un șofran de calitate.

„Inainte sa incep sa am propria cultura de sofran am mers in Franta, la o ferma de acest timp si am avut ocazia sa vad exact cum se cultiva si cum se recolteaza. In primul an am avut un sofran de o calitate foarte buna, insa in cel de-al doilea an, calitatea a fost una exceptionala, confirmata si de analize. Am avut 46 de puncte SAFRANAL din 50 posibile”, ne-a dezvăluit Lucian Mindoiu.

Câte grame de șofran se poate obține în urma cultivării acestuia

„Sofranul nu are o productivitate imediat, in al treilea an putem spune ca atinge potentialul sau cel mai mare. Este important, din experienta mea, sa fie udat, sa aiba apa. Nu prea multa, dar sa nu ii lipseasca. Eu, in primul an, pe suprafata mea, de 250 mp, am scos cam 20 de grame de sofran. Apoi 60 de grame, iar in al treilea an am avut circa 250 de grame”, ne-a mai povestit fermierul.

Care sunt cele mai potrivite soluri pentru cultivarea șofranului

O cultură reușită de șofran constă în cea mai mare parte în calitatea solului. Din acest motiv, este esențial să se opteze pentru un sol argilos, care are un drenaj corespunzător al apei.

„Cultivarea sofranului se preteaza foarte bine la un teren mai nisipos, mai argilos, insa bine drenat. Poate parea o gluma, dar este cat se poate de real. Acolo unde nu ar fi posibile alte culturi, sofranul poate deveni o alternativa. Drenarea apei este foarte important, sofranul are nevoie de o oarecare umiditate, dar nu una prea pregnanta, riscand altfel sa putrezeasca. Eu intre randuri am facut santuri. Nu am dat cu niciun erbicid/ingrasamant, deoarece am vrut sa vad daca sofranul cultivat in Romania poate avea aceleasi calitati ca cel cultivat in Maroc, Franta, Iran etc., iar raspunsul este unul afirmativ”, susține Lucian Mindoiu.

Cultivarea șofranului se face la finalul lunii iulie, începutul lunii august. Ca plantă premergătoare se pot alege cerealele păioase.

Când se plantează șofranul

În toamnă se poate începe plantarea șofranului, astfel încât rădăcina să aibă îndeajuns de mult timp să se prindă și să se dezvolte, până la intrarea în lunile de iarnă. Este esențial ca planta să treacă cu bine peste iarnă, motiv pentru care contează și adâncimea plantării.

„Iarna, pamantul ingheata circa 5-6 cm, de aceea eu am plantat sofranul la circa 12 cm, sa fiu sigur. Intre 9-10 cm, cam aceasta ar fi adancimea optima. Cand plantam, e bine sa irigam zona. De asemenea, vom acorda o atentie deosebita si curatarii buruienilor. Un pericol pentru aceasta cultura mai poate fi reprezentat si de rozatoare. Ca distante eu am folosit 7-8 cm intre bulbi si 10-12 cm intre randuri”, spune Lucian Mindoiu.

Persoanele care vor să încerce cultura de șofran trebuie să aibă grijă să nu facă plantații în zonele umbroase și umede, pentru că șofranul necesită multă lumină.

Procesul de recoltare și uscare al șofranului

Cultura de șofran se bazează pe multă muncă, nu doar în procesul de cultivare, dar și în cel de recoltare și uscare. Florile din care vor fi extrase stigmatele se vor culege dimineața, la primele ore.

Se vor extrage cele trei filamnete roșiatice manual. Mai apoi, acestea se vor pune la uscat, la soare, sau se poate utiliza un deshidrator.

Cu ce prețuri se vinde șofranul

„Cred ca un motiv pentru care aceasta cultura nu se bucura de atentia cuvenita este ca oamenii devin reticenti atunci cand nu scot profitul in primul an. Din al doilea an incep alta cultura. Din pacate, la sofran ai nevoie de rabdare in acest sens. Ar fi o afacere foarte buna mai ales ca recoltarea lui, unde ai nevoie de oameni, se face cand lumea nu mai are mai nimic de lucrat la camp. Preturile pentru sofran pot ajunge si la 20 de euro gramul, dar la export. In tara, din pacate, e greu sa obtii si un pret de 10 euro pe gram, desi el valoreaza mult mai mult. Vorbim de sofran pur, natural. Bulbii se comercializeaza cu rica 1,5 – 2 lei bulbul. Dupa 4 ani dintr-un bulb se fac 12-15 bulbi”, susține agricultorul.

„Cultura sofranului ar putea sa fie si mai profitabila, chiar si in Romania, daca nu ne-am mai forta sa vindem sofran brut, ci sa il prelucram intr-un fel. Am avut ocazia sa vad cum fermierii francezi discutau intre ei, stabileau cum sa-l prelucreze etc. Poate si noi am putea invata de aici”, ne-a mai destăinuit Lucian Mindoiu.

Șofranul, un condiment adesea contrafăcut

Prețurile destul de mari de comercializare a șofranului, care uneori ajung și la 30.000 de euro pe kilogram, fac din acest condiment unul adesea contrafăcut. Sunt două standarde: ISO 3632-1:2011 si ISO 3632-2:2010 care explică cum este șofranul pur.

Falsificarea intervine cel mai des la șofranul sub formă de pulbere, deoarece pot fi adăugate mirodenii mai puțin scumpe pentru creșterea greutății lui. O uscare insuficientă duce la un alt mod de a înșela, pentru a putea obține un preț mai mare.