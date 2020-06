Cum se luptă cu discriminarea față de trans-sexuali, autoarea romanelor Harry Potter, J.K Rowling

Autoarea romanelor Harry Potter, J.K Rowling, este una dintre persoanele care sprijină lumea trans-genderilor, inter-sexualilor și a altor persoane care se diferențiază de ceilalți oameni prin preferințele sexuale pe care le au. În această direcție, celebra autoare a dorit să pună la punct oamenii care critică și judecă și a vrut să își arate susținerea față de aceste persoane puse la zid.



„Pentru cei care nu stiu: in luna decembrie mi-am aratat, printr-o postare pe Twitter, sustinerea fata de Maya Forstater, o specialista in probleme de taxare care si-a pierdut locul de munca pentru niste asa-zise „postari trans-fobice” pe Twitter. Ea a mers in fata tribunalului si a cerut judecatorului sa decida daca parerea potrivit careia sexul este determinat biologic este protejata de lege. Judecatorul a hotarat ca nu este.

Interesul meu cu privire la trans-sexualitate exista cu vreo doi ani inainte sa apara problema cu Maya, timp in care am urmarit indeaproape dezbaterea despre conceptul de identitate de gen. Am intalnit oameni trans-sexuali, am citit diverse carti, bloguri si articole scrise de persoane trans, specialisti de gen, persoane inter-sexuale, psihologi, experti in salvgardare, asistenti sociali si medici si am urmarit numeroase discursuri online.

Pe de-o parte, interesul meu pentru aceasta problema a fost unul profesional, pentru ca scriu o serie de carti in centrul carora se afla infractiuni savarsite in zilele noastre, iar detectiva mea fictiva se afla la varsta la care este interesata si afectata in mod direct de aceste probleme. Pe de alta parte insa, interesul a fost profund personal, dupa cum sunt pe cale sa explic.

Pe tot parcursul perioadei in care cautam sa invat cat mai multe despre acest subiect, am primit nenumarate acuzatii si amenintari pe pagina mea de Twitter, venite din partea activistilor comunitatii trans-sexuale. Toate acestea au inceput de la un simplu like. Cand a inceput sa ma intereseze chestiunea identitatii de gen si cea a trans-sexualitatii, am inceput sa fac capturi de ecran comentariilor care ma interesau ca, ulterior, sa cercetez mai indeaproape argumentele si problemele ridicate de acestia. Intr-o zi am dat din neatentie like unui comentariu. Acel like a fost luat drept dovada rea-vointei mele si din acel moment a inceput am inceput sa fiu hartuita.

Dupa cateva luni, infractiunea pe care o comisesem prin acel like s-a agravat cand am inceput sa urmaresc contul de Twitter al lui Magdalen Berns. Magdalen a fost o feminista si o lesbiana extrem de curajoasa, care se lupta cu o tumoare pe creier in faza terminala. Am inceput sa o urmaresc fiindca voiam sa intru in contact cu ea, lucru pe care l-am si facut pana la urma. Magdalen credea cu tarie in importanta sexului biologic si nu considera ca lesbienele ar trebui acuzate de bigotism fiindca refuza sa se angajeze in relatii romantice cu femei trans-sexuale carea au inca un penis. Acest lucru a fost suficient pentru activistii care au facut legatura intre cele doua evenimente si astfel abuzul in mediul online s-a intensificat.

Am mentionat toate acestea ca sa explic faptul ca eram pe deplin constienta de ce se va intampla atunci cand voi incepe sa o sustin pe Maya. Ma asteptam la amenintarile cu violenta, mi se spusese deja ca ucid persoanele trans-sexuale cu ura mea, fusesem numita o tarfa si cartile mele fusesera arse de acesti activisti inraiti (unul dintre ei mi-a spus ca le-a transformat in ingrasamant).

Contul de Twitter mi-a fost blocat, moment in care am fost surprinsa de avalansa de emailuri si scrisori care a urmat, dintre care marea majoritate erau pozitive si incurajatoare. Acestea veneau din partea unor oameni amabili, empatici si inteligenti. Unii dintre ei lucrau in domenii care se ocupau cu disforia de gen si trans-sexualitatea si toti erau ingrijorati in legatura cu felul in care un concept socio-politic influenteaza politica, medicina si salvgardismul. Sunt ingrijorati din cauza pericolului pe care acest concept il reprezinta pentru tineri, homosexuali, femei si drepturile acestora. Si, mai presus de toate, sunt ingrijorati din cauza acestui climat plin de teama, care nu face bine nimanui, cu atat mai putin tinerilor trans-sexuali”, a mărturisit J.K Rowling.