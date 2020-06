Maye Musk și-a deschis sufletul și a discutat despre destinul uimitor pe care îl are, cu o jurnalistă din Rusia

Maye Musk, în vârstă de 72 de ani, este un supermodel, dietetician și redactează cărți de dezvoltare personală. S-a despărțit de soțul ei după nouă ani de căsnicie, deoarece era violent, educându-și de una singură cei trei copii. În urmă cu puțin timp, Maye i-a dezvăluit unei jurnaliste din Rusia povestea ei ca mamă singură, a vorbit despre violența domestică dar și cum a ajuns să apară pe copertele revistelor de modă.

Numele lui Elon Musk a fost până acum pe toate paginile principale ale ziarelor. Fondatorul și CEO-ul Tesla și SpaceX a creat furori în lumea științifică prin lansarea cu succes a capsulei Crew Dragon, cu doi astronauți la bord, către Stația Spațială Internațională.

În urmă cu puțin timp, cartea lui Maye Musk, ,,Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success” a fost tradusă în limba rusă. A fost o oportunitate pentru jurnalista Irina Shikhman să o pună la încercare pe sincera doamnă Musk și i-a cerut o discuție. Înregistrarea a fost mai apoi publicată pe canalul ei de youtube. Uite câteva dintre cele mai captivate fragmente din interviu:

Despre pasiunile fiului său Elon și emoțiile de la lansarea rachetei

,,Când a vândut PayPal, Elon mi-a spus: Nu ştiu ce să fac, să mă ocup de rachete, maşini electrice sau de energia solară. Iar eu i-am răspuns: alege un lucru. Dar el nu m-a ascultat.” (spuse râzând).

,,Am mers cu toată familia în Florida, la punctul de control al misiunii şi apoi totul a fost amânat din cauza vremii. Eram nerăbdători şi emoţionaţi, dar a trebuit să aşteptăm. Patru zile mai târziu, totul s-a reluat şi de aceasta dată a fost pur şi simplu uimitor. Cu toţii suntem foarte mândri de Elon. Apoi am sărbătorit momentul la o cină. Am fost atât de încântaţi, a fost o zi minunată.”

Maye Musk, despre scopurile copiilor ei

,,Copiii mei au făcut întotdeauna lucruri care aduc beneficii oamenilor. Chiar şi atunci când nu le reuşea ceva, eu mă bucuram pentru că ei încercau să facă un lucru bun. Fiecare din copiii mei are o misiune. Elon, spre exemplu, vrea să salveze lumea cu ajutorul maşinilor electrice.”

,,Kimbal deschide restaurante după principiul ,, de la fermă direct pe masă”, sprijinind astfel fermierii. Tosca este producător de film. Înainte a lucrat la câteva filme în care femeile erau abuzate sau torturate, însă ea a spus: „Gata, este suficient pentru mine, de acum în colo voi face filme romantice, bazate pe bestselleruri romantice”.

Dezvăluiri despre căsătoria eșuată

,,Nu-l văzusem de doi ani (Errol Musk-fostul soţ), pentru că familia mea ne-a interzis să ne vedem din cauza agresivităţii lui, deşi atunci când ne-am întâlnit nu m-a bătut, a fost doar brutal cu toată lumea. M-am mutat în Cape Town să studiez, iar el a venit la mine, de la mii de km distanţă, cu un inel pentru a mă cere în căsătorie. I-am spus că nu mă voi căsători cu el şi nu voi purta acest inel, dar el a insistat să-l păstrez.”

,,Şi iată că el se întoarce la părinţii mei şi îi minte că eu am fost de acord. Au organizat totul împreună, au trimis invitaţii. Iar eu primesc o telegramă: „Felicitări, data nunţii tale este 20 septembrie.”

,,Nu-mi venea să cred, nu eram de acord! Am cheltuit bani ca să-l sun pe Errol, iar el mi-a spus că se va schimba şi că este supărat pentru că l-am refuzat. M-am simţit foarte singură, iar el a profitat de această slăbiciune. M-am întors la părinţii mei cu două săptămâni înainte de nuntă şi mi-am dat seama că el nu se schimbase.”

,,În acel moment, nu puteam să le spun părinţilor că nu vreau să mă mărit, când deja toate cadourile erau cumpărate, iar oaspeţii invitaţi. Aşa că m-am consolat cu gândul că nu poate fi totul chiar atât de rău. Aşa am născut trei copii fantastici! Dar, cu prima ocazie, după nouă ani, am fugit.”

Maye Musk, dezvăluiri despre violența domestică

,,Îmi amintesc cum m-a lovit pentru prima dată. Era prima zi din luna de miere. El mi-a ordonat să despachetez bagajele şi să-i pregătesc ceva de mâncare, iar eu l-am întrebat dacă vrea să mă ajute. Atunci m-a lovit şi mi-a spus: „Trebuie să-ţi ştii locul şi să faci ceea ce zic eu”.

,,După luna de miere, m-am întors însărcinată şi plină de vânătăi, dar n-am putut să le povestesc părinţilor, pentru că mi-ar fi spus: De ce te-ai măritat cu el?”

Maye susține că dragostea nu a ținut cu ea, având doar eșecuri

,,Răbdăm prea mult, ne întâlnim cu nişte laşi. Mai bine să fii singură decât într-o astfel de relaţie. Aceasta nu înseamnă că cineva nu trebuie să încerce să fie fericit, căsătoria poate fi frumoasă – sora mea geamănă, de exemplu, este fericită în căsătorie. Dar eu nu am avut noroc. Astăzi, însă, mă bucur că nu depind de nimeni şi că în fiecare zi mă simt bine.”

Maye Musk a pozat nud la vârsta de 69 de ani

„Prima mea şedinţă foto nud a fost pentru Time Magazine şi mi-a fost greu să mă decid, nu eram obişnuită cu nuditatea. Kimbal şi Tosca m-au convins. Ei mi-au spus aşa: Doar este Time Magazine, totul va fi bine!”. La şedinţa foto nu a putut să intre nimeni, la machiaj au fost doar femei.”