Poliţele de asigurări achiziţionate online s-au dublat in 2020

In 2020, ponderea românilor care preferă să achiziţioneze poliţe de asigurări din faţa computerului sau a telefonului mobil s-a dublat, la 12% de la 6%, cât se înregistra în 2019, reiese din rezultatele Barometrului UNSAR-IRES privind „Percepţia riscului şi cultura asigurărilor în România”, publicate joi.

1 din 5 români (circa 18%) preferă serviciile online pentru achiziţionarea de poliţe sau pentru gestionarea acestora, în timp ce ponderea celor care folosesc servicii online în general, altele decât cele de asigurări, este de 59%, potrivit datelor centralizate.

Categoria de populaţie pentru care soluţiile online au o importanţă mai crescută este reprezentată de tinerii până în 35 de ani, cu educaţie superioară, şi care locuiesc în mediul urban.

Cercetarea de specialitate evidenţiază faptul că două treimi dintre participanţi (66%) au declarat că soluţiile online sunt importante pentru ei atunci când achiziţionează sau gestionează o asigurare, iar circa 76% dintre respondenţi au afirmat că sunt mulţumiţi de serviciile online pe care le-au utilizat.

În acest sens, serviciile online reprezintă al doilea factor de mulţumire în ceea ce priveşte experienţa cu companiile de asigurări, după interacţiunea cu personalul, despre care 88% dintre participanţii la studiu au declarat că sunt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi.

Iar utilizarea serviciilor online este în strânsă legătură cu accesul la Internet, iar conform celor mai recente statistici oficiale trei sferturi dintre gospodăriile din România au acces la internet. Pentru accesarea internetului, 86% din populaţie apelează la smartphone.

Astfel, Barometrul UNSAR-IRES a fost realizat în luna mai 2020 pe un eşantion de bază de 1.309 persoane cu vârste cuprinse între 18 şi 50 de ani, respectiv pe un eşantion de screening de 2.555 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

Eroarea maximă tolerată este de +/-2,7% pentru eşantionul de bază, şi de +/-2% pentru eşantionul de screening.

Înfiinţată în anul 1994, UNSAR reprezintă 20 de companii de profil, ce deţin o pondere de aproximativ 80% din piaţa locală de asigurări. Din 2007, Uniunea este membru cu drepturi depline al federaţiei asigurătorilor şi reasigurătorilor europeni – Insurance Europe.

Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie – IRES activează pe piaţa de cercetare din România din 2009 şi funcţionează ca un think tank independent, o parte dintre studiile şi proiectele dezvoltate fiind dedicate optimizării politicilor publice în diferite domenii ale societăţii româneşti. IRES este membru al ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).