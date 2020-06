Care este orașul din România cu cel mai curat aer dar și locul de pe Terra cel mai oxigenat

O echipă de oameni de știință a anunțat faptul că a descoperit care este locul de pe Terra unde se regăsește cel mai curat aer de pe planetă, neatins de particulele cauzate de către activitatea dură a oamenilor.

Conform oamenilor de știință din cadrul Universității de Stat din Colorado, acest loc se află de jur împrejurul Antarcticii, potrivit CNN.

Profesorul Sonia Kreidenweis, alături de echipa sa au aflat faptul că stratul de aer care alimentează norii inferiori de după Oceanul Antarctic nu avea în structura sa particule de aerosoli produse de către activitatea umană, sau de către arderea combustibililor fosili, plantării unor culturi, producerea de îngrășăminte și eliminarea apelor folosite sau transportate din alte țări ale lumii.

Cercetarea a fost realizată prin analizarea bacteriilor din aer. Care a fost concluzia?

„Oceanul Antarctic este unul dintre foarte putinele locuri de pe Pamant care a fost afectat la minim de activitatile antropogene”, a menționat Thomas Hill, cercetător și coautor al studiului.

În studiul ce a fost publicat de către jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences, oamenii de știință au descris zona ca fiind într-adevăr curată.

Dar care este unicul oraș din România care are cel mai întins spațiu verde

Singurul oraș din țară care duce la bun sfârșit normele europene în ceea ce privește spațiul verde pe care îl are, raportat la numărul de locuitori, ar fi municipiul Botoșani, după cum susțin evaluările realizate de către specialiștii în protecția mediului.



„Botosaniul este o oaza de verdeata in Romania, mai ales in ultimii ani. Daca normele europene prevad 26 de metri patrati de spatiu verde pe cap de locuitor, ei bine Botosaniul are 31 de metri patrati pe cap de locuitor”, susține Eugen Mateiciuc, directorul Agenției Naționale de Protectia Mediului, filiala Botoșani, informeaza Adevarul.

Conform sursei citate, în acest oraș nu există vreo zonă care să nu dețină verdeață, copaci ori plante de ornament, așadar și aerul are o calitate mult mai ridicată.

„Botosaniul are si titulatura de municipiu ‘verde’ al Romaniei si dorim sa continuam aceasta traditie. Din informatiile pe care le-am primit, Botosaniul ar fi singurul oras din tara care respecta din acest punct de vedere normele Uniunii Europene”, a declarat viceprimarul Cosmin Andrei.

Majoritatea orașelor din România nu țin cont de normele europene în ceea ce privesc suprafețele verzi necesare pe cap de locuitor. Din contră chiar, orașele Iași, Brașov și București ar orașele cu cel mai mare potențial de poluare, potrivit evaluărilor realizate de către autoritățile UE în domeniu, conform sursei citate.