Cum să îți promovezi afacerea cu doar 100 de euro

Cum trebuie să îți distribui bugetul între social media și Google sau cum poți facilita vânzările chiar și în această perioadă dificilă? Mai mult ca sigur vei putea găsi răspuns la aceste întrebări într-un ghid pentru comercianții care se mută în online sau care vor să devină mai prezenți în mediul digital.



„In ciuda contextului extrem de neplacut, aceasta criza medicala ne-a expus oportunitatea uriasa a mediului online. In mod cert aceste saptamani isi vor pune amprenta asupra obiceiurilor de consum, dar si asupra modului in care companiile privesc investitia in online.

Astfel, ne putem astepta, totusi, la taieri ale bugetelor de marketing. Ma indoiesc insa ca mediul online va fi afectat. La Optimized, pentru anul acesta, ne-am propus o crestere cu 50% a veniturilor si a portofoliului agentiei, iar momentan suntem in grafic”, a afirmat Madalina Stanescu, fondator Optimized.

Unde se vor duce primii 100 de euro?

În doar două-trei luni, mediul online s-a dovedit a fii infrastructura ce ține în viață comercianții, iar mulți dintre cei care au amânat trecerea, s-au orientat către canale digitale prin care să își poată susține vânzările.

Începând de la o sumă ipotetică de 100 de euro care pot fi investiți fără probleme în promovare online, Optimized indică următoarea asociere: 75% buget alocat promovării pe Google, pentru că aici este tendința de achiziție a celor care caută în mod activ un produs ori un serviciu și 25% pentru social media (cel puțin pentru remarketing). În acest proces, un criteriu de bază de care trebuie ținut cont este domeniul de activitate al magazinului online, pentru că poate să influențeze ponderea.

Obiectivul principal în relația dintre agenție și client este totuși scalarea companiilor de marketing, iar aceasta este dată de un amestec de factori influențatori, dintre care cei de bază sunt: produsul, puterea brandului, contextul local și strategia de marketing.

Orice antreprenor trebuie să cunoască totuși că ROI-ul, adică return of investment pentru campaniile de marketing este dependent de mai mulți factori. Produsul este înainte de orice altceva. Trebuie să descoperi ce nevoi acoperă și care sunt diferențiatorii săi.

Mai apoi, discutăm despre brand. Cât este de renumit pe piață și cum îl diferențiem. De asemenea, infrastructura tehnică este foarte importantă. Care este experiența de folosire și cât de performantă este platforma de e-commerce utilizată. De asemenea, mai contează și factorul de marketing know-how: strategia și practica.

Cu alte cuvinte, doar pentru că bugetul se mărește de 10 ori, acest lucru nu înseamnă în mod direct, că performanța campaniei de promovare va fi tot de atât de multe ori mai mare.