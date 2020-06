Cea mai buna vopsitorie electrostatica Bucuresti – Electrostatica.ro!

Tehnologia a evoluat extrem de mult in special in ultimele decenii, amprenta evolutiei fiind pusa in toate domeniile, inclusiv in ceea ce priveste vopsirea.

Vopsirea este acel proces prin care un obiect indiferent de forma si dimensiunea, ori de materialul din care este confectionat, este vopsit, capatand astfel culoarea dorita.

Exista mai multe modalitati prin care obiectele pot fi vopsite, iar daca pana nu de mult timp vopsirea clasica era solutia, in prezent, tot mai mult se practica vopsirea in camp electrostatic, deoarece este o metoda noua si inovativa. Vopsirea in camp electrostatic ofera mai multe avantaje in comparatie cu vopsirea clasica, astfel ca tot mai multe firme si companii care produc diverse, au apelat si apeleaza din ce in ce mai mult la aceasta alternativa.

Vopsirea in camp electrostatic desi suna pompos, nu este un proces foarte elaborat, fiind destul de simplu pentru aceia care cunosc meserie, fiind recunoscut de catre specialisti ca fiind un proces de vopsire foarte eficient si care ofera rezultate durabile.

In cazul vopsirii clasice, este folosita vopsea lichida, aplicarea fiind realizata manual, fie prin intermediul unui pistol special. In cazul vopsirii in camp electrostatic, vopseaua ca si compozitie este sub forma de pulbere. Astfel, spre deosebire de vopsitul clasic, acolo unde se foloseste o vopsea lichida iar aplicarea se face fie manual, fie prin intermediul unui pistol special, vopsitul electrostatic se bazeaza pe o vopsea pulbere extrem de calitativa.

Pulberea respectiva este simpla vopsea folosita in procedura electrostatica, ce este depozitata intr-un container special care poarta denumirea de rezervor pentru vopsea. Acest rezervor este un dispozitiv adiacent camerei de vopsire, loc din care se preia pulberea prin intermediul unui pistol special acestei operatiuni.

In momentul in care vopseaua sub forma de pulbere ajunge la pistol, inainte de a fii imprastiata pe obiect, este incarcata cu sarcina electrica (de unde si denumirea de „vopsire in camp electrostatic”), moment in care se obtine o imprastiere perfect uniforma pe suprafata obiectelor date spre vopsire.

Dupa aplicarea vopselei, urmeaza etapa cea mai importanta pentru un rezultat eficient, etapa esentiala procesului de vopsire in camp electrostatic care poarta denumirea de „polimerizare”. Dupa aceea, vopseaua este uscata cu ajutorul unor cuptoare speciale, vopseaua care nu a reusit sa se prinda efectiv de obiectul respectiv, urmeaza a fi colectata pentru reutilizare.

Principalele avantaje ale vopsirii in camp electrostatic:

Fie ca suprafata este plana sau denivelata, utilizand aceasta metoda de vopsire in camp electrostatic, cantitatea de pulbere se va asterne uniform astfel incat rezultatul final va fi unul cu adevarat demn de laudat.

Exista posibilitatea obtinerii de straturi de vopsea de grosimi diferite variabile dintr-o singura si simpla aplicare.

Vopsirea in camp electristatic la nivel industrial se poate materializa intr-un intreg proces automatizat.

Este mult mai simpla obtinerea unui efect de degrade, alternarea de la o culoare la alta fiind foarte usor de realizat atat prin procesul manual cat si prin procesul automatizat.

Nu conteaza conditia termica a obiectului ce urmeaza a fi vopsit

Exista posibilitatea de a opera la nivel miscroscopic prin aplicarea vopselei electrostatice pe piese foarte mici, inclusiv in straturi de numai cativa microni.

Pulberea ce nu are capacitatea de prindere pe suprafete si care cade pe podea, se poate recupera si reutiliza, ceea ce inseamna ca vopsirea in camp electrostatic este o modalitate economica dar si ecologica in comparatie cu vopsirea clasica.

Vopsirea in camp electrostatic a fost dedicata initial pentru obiectele metalice doarece metalul este un foarte bun conductor de curent electric. Exista posibilitatea ca si lemnul sa fie vopsit in camp electrostatic, cu conditia ca umiditatea sa sa fie de cel putin 10-12% iar umiditatea din interiorul incintei, umiditatea aerului, trebuie sa fie de aproximativ 60 – 70%.

De asemenea, pentru ca o vopsire in camp electrostatic sa poata fi realizata in cel mai profesionist mod posiblil, sunt necesare echipamente profesionale.

Echipamentul folosit pentru vopsirea electrostatica este foarte important, deoarece in mod practic cu ajutorul sau se realizeaza acest intreg proces. Exista un pistol special pentru pulverizare, care realizeaza cu cea mai mare usurinta o aplicare corecta, neteda si uniforma a vopselei. Calibrarea pistoului este absolut esentiala, in cazulin care rata de transfer a pulberii este una mare, existand probabilitatea ca eficienta depunerii sa scada.

Pulverizatorul profesional nu este doar un banal pistol de vopsit, acesta avand disponibile mai multe setari astfel incat vopsirea sa poata fi facuta in cel mai eficient mod cu putinta.

Tot mai multa lume apeleaza la o astfel de metoda de vopsire datorita eficientei extrem de mari si a durabilitatii de asemenea crescuta, fiind o modalitate de vopsire foarte populara, inclusiv in domeniul auto.

Acestea fiind spuse, pe scurt, vopsirea in camp electrostatic este un proces de vopsire care consta in pulverizarea unei pulberi foarte fine care curge printr-un mecanism de pulverizare, adera electrostatic la suprafata obiectului respectiv, dupa care suprafata peste care s-a aplicat pulberea este introdusa in cuptoare de incalzire pentru a se putea forma invelisul de vopsea.