Cel mai bun pret implant dentar la Dentaline Clinic iti garanteaza un zambet de milioane !

Implanturile dentare, asa cum le cunoastem astazi, au fost inventate in 1952 de un medic chirurg ortoped suedez pe nume Per-Ingvar Branemark. Astazi, sunt folosite pe scara larga pentru inlocuirea protetica a dintilor lipsa. Un implant dentar este un aparat chirurgical care este plasat in maxilar si lasat sa fuzioneze cu osul pe o perioada de cateva luni. Implantul dentar actioneaza ca un inlocuitor pentru radacina unui dinte lipsa. La randul sau, aceasta radacina artificiala are rolul de a tine un dinte sau o punte de inlocuire. A avea un implant dentar care fuzioneaza cu maxilarul este cel mai apropiat lucru pentru a imita un dinte natural, deoarece acesta sta in locul lui pe cont propriu fara a afecta ceilalti dinti si are o stabilitate mare. Procesul de fuziune intre implantul dentar si mandibula se numeste „osteointegrare”. Majoritatea implanturilor dentare sunt realizate din titan, ceea ce le permite sa se integreze cu osul, fara a fi “tratate” ca obiect strain de organism. De-a lungul timpului, tehnologia si stiinta au progresat si astfel rata de succes a implanturilor dentare este aproape de 98%.

De ce ai avea nevoie de un implant dentar?

Implanturile dentare pot fi utilizate pentru a inlocui un singur dinte, mai multi dinti sau toti dintii. Scopul inlocuirii dintilor in stomatologie este de a restabili functia cavitatii bucale, precum si estetica acesteia. In cazul inlocuirii dintilor, in general, exista trei optiuni:

-aparat dentar amovibil (proteza completa sau proteza partiala);

-punte dentara fixa (cimentata);

-implant dentar.

Proteza dentara este optiunea cea mai accesibila pentru inlocuire, dar este cea mai putin dorita din cauza inconvenientelor unui aparat detasabil in gura. Mai mult, protezele pot afecta gustul si experienta senzoriala cu alimentele.

Puntea dentara a fost optiunea de restaurare folosita inainte de trecerea la tratamentul cu implant dentar. Principalul dezavantaj al utilizarii puntilor denatre este dependenta fata de dintii naturali existenti pentru sprijin. Implanturile sunt sustinute doar de os si nu afecteaza dintii naturali din jur. A decide ce optiune sa alegi depinde de multi factori. In special pentru implanturile dentare, acesti factori includ:

-localizarea dintelui sau a dintilor lipsa;

-cantitatea si calitatea osului in care trebuie amplasat implantul dentar;

-starea de sanatate a pacientului;

-cost;

-preferinta pacientului.

Un medic specialist examineaza zona unde trebuie amplasat implantul dentar si face o evaluare clinica pentru a vedea daca pacientul este un candidat bun pentru un implant dentar. Exista avantaje mari in alegerea unui implant dentar pentru inlocuirea dintilor fata de celelalte optiuni. Implanturile dentare sunt preferate pentru faptul ca dintii lipsa pot fi inlocuiti fara a afecta sau a modifica dintii adiacenti. Mai mult, deoarece implanturile dentare se integreaza in structura osoasa, acestea sunt foarte stabile si pot avea aspectul si senzatia propriilor dinti naturali.

Care sunt tipurile de implanturi dentare? De ce sunt folosite?

Exista doua tipuri diferite de implanturi dentare: endoosoase si subperiosteale. Implantul endoosos se refera la un implant care este „in os”, iar subperiosteal se refera la un implant care se sprijina pe varful maxilarului sub tesutul gingiei. Implanturile subperiosteale nu mai sunt folosite astazi, din cauza rezultatelor slabe pe termen lung, in comparatie cu implanturile dentare endoosoase sau endosteale.

In timp ce functia principala a implanturilor dentare este de inlocuire a dintilor, exista zone in care implanturile pot ajuta in alte proceduri dentare. Datorita stabilitatii lor, implanturile dentare pot fi folosite pentru a sprijini o proteza amovibila si pentru a asigura o potrivire mai sigura si confortabila. In plus, pentru procedurile de ortodontie, mini-implanturile dentare pot actiona ca dispozitive de ancorare temporare pentru a ajuta pozitionarea dintilor intr-o pozitie dorita. Acestea sunt indepartate ulterior dupa ce functia lor a fost indeplinita.

Ce se intampla inainte, in timpul si dupa operatia cu implant dentar?

Pe parcursul etapei de consultare si planificare, medicul va examina cavitatea bucala in care se va pune un implant dentar, precum si studiile de imagistica dentara. Se evalueaza calitatea si cantitatea mandibulei pentru a determina daca este nevoie de mai mult. Odata stabilit ca un implant dentar poate sa fie plasat in locatia dorita, pacientul va reveni pentru procedurile chirurgicale pentru implantul (implanturile) dentare. In timpul tuturor procedurilor chirurgicale, pacientului i se administreaza de obicei anestezic local pentru a amortiza zona chirurgicala, precum si orice alte sedative necesare pentru confort si anxietate.

Prima etapa a chirurgiei orale implica adesea o extractie a dintelui sau dintilor. De multe ori, locul unui implant dentar are prezent un dinte deteriorat existent. Acesta va trebui extras. Adesea, o grefa osoasa alveolara (cadaver sau os sintetic) este plasata pentru a obtine o baza solida de os pentru implant. Vindecarea se va face in timp de doua pana la sase luni. Pentru o cavitate bucala care nu mai are dinti si prezinta pierderi osoase, va fi necesara o grefa osoasa diferita, care este plasata deasupra maxilarului existent (grefa osoasa onlay). Aceasta procedura este mai complicata si necesita de obicei aproximativ sase sau mai multe luni de vindecare.

Odata ce un os adecvat, puternic este prezent, locul este pregatit pentru implant. Implantul dentar (partea de titan) este plasat in os cu un burghiu si instrumente speciale. Peste implant se pune un „capac de vindecare”, gingia este cusuta si incepe faza de vindecare. In timpul acestei faze de vindecare, o proteza temporara poate fi facuta pentru a inlocui dintii lipsa in scopuri estetice. Timpul de vindecare este de obicei intre doua si sase luni. In acest timp, implantul devine integrat cu osul. Este important sa eviti sa fortezi in vreun fel implantul dentar, deoarece acesta se vindeca.

Dupa perioada de vindecare necesara, testul implantului dentar este testat pentru a determina daca a fost integrat cu succes de osul din jur. Odata ce acest lucru a fost confirmat, o componenta protetica este conectata la implantul dentar printr-un surub. Aceasta componenta se numeste „bont”. Acesta va servi pentru a sustine „coroana”. Coroana implantului va fi cimentata sau fixata cu un surub pe bont. Dupa amplasarea unui implant dentar, ingrijirile de intretinere de rutina la domiciliu si monitorizarea la cabinetul stomatologic sunt esentiale pentru evitarea infectiilor sau a altor neplaceri.