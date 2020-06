La storeexpert.ro ai cel mai bun pret rafturi paleti pentru a beneficia de avantajele oferite de catre acesta !

Pentru a putea depozita o cantitate cat mai mare de marfa sau pentru a face ca un depozit sa devina functional este necesar ca acesta sa fie dotat printre altele cu solutii logistice. Aceste solutii ofera posibilitatea ca depozitul sa fie utilizat pentru depozitarea marfurilor. Exista mai multe solutii logistice disponibile in momentul de fata pe piata de specialitate motiv pentru care trebuie cunoscute cat mai multe detalii despre acestea pentru a putea achizitiona exact tipul de raft care se pliaza cat mai bine pe nevoile avute.

Tipuri de rafturi care pot fi utilizate pentru amenajarea depozitului

Varietatea mare de modele de rafturi destinate depozitului face ca alegerea modelului potrivit sa fie o sarcina mai greu de realizat decat se anticipase la inceput. Pentru a simplifica cat mai mult lucrurile trebuie cunoscute cat mai multe informatii despre tipurile de rafturi pentru depozite care pot fi achizitionate in acest moment de pe piata de profil. Acestea sunt :

Palet clasic. Acest tip de raft este cel mai popular model de raft utilizat intr-un depozit. Faptul ca ofera acces nelimitat pentru marfa care trebuie depozitata este principalul avantaj dar si motiv pentru care acest tip de palet este cel mai utilizat in amenajarea depozitelor. La storeexpert.ro ai cel mai bun pret rafturi paleti.

Drive – in. Acest tip de raft este solutia ideala pentru stocarea unor cantitati mari de produse identice. Utilizand astfel de rafturi, spatiul pentru depozitare poate fi utilizat cu pana la 90% mai eficient, fapt care cu siguranta constitue un important avantaj mai ales in situatia in care este necesara depozitarea unei cantitati mari de marfa.

Rafturile Cantilever sunt special concepute pentru a maximiza spatiul de stocare. De asemenea, acest tip de raft permite accesul facil la toate produsele depozitate, acest detaliu fiind un alt important avantaj oferit de catre utilizarea acestui tip de raft. Aceasta solutie logistica este ideala in cazul in care sunt depozitate bunuri lungi, neregulate si mixte. Alte avantaje oferite de catre aceasta solutie logistica si care nu pot fi trecute cu vederea sunt urmatoarele: poate fi utilizat fara nici o restrictie atat in mediul exterior cat si in cel interior, nu exista limitare in ceea ce priveste lungimea produselor depozitate, lungimea si distanta bratelor este ajustabila in functie de greutatea sarcinii.

Rafturi polite. Acest sistem de rafturi este utilizat pentru depozitarea marfurilor la bucata manipulate manual, a marfurilor vrac – in special piese componente pentru autovehicule.

Rafturile pentru depozitarea anvelopelor sunt utilizate evident, pentru depozitarea anvelopelor. Acest tip de raft este destinat depozitelor care se ocupa cu depozitarea anvelopelor.

Platformele pentru depozitare sunt utilizate pentru depozitarea marfurilor direct pe pardoseala sau pe rafturile care pot fi amplasate pe aceasta platforma metalica.

Utilizarea unui astfel de raft permite utilizarea utilizarea maxima a spatiului pe inaltime ceea ce face ca, capacitatea de stocare sa creasca foarte mult.

Rafturile metalice sunt utilizate in principal in magazinele alimentare, supermarket-uri, etc, insa pot fi utilizate si in amenajarea balconului.

Solutiile pentru depozitare sunt vitale in cazul in care detii un depozit. Acesta nu poate fi utilizat daca nu este dotat cu una dintre solutiile prezentate pana in momentul de fata. Pentru a putea alege solutia pentru depozitare care raspunde cat mai bine nevoilor avute trebuie sa tii cont foarte mult de acest aspect. Care sunt nevoile pe care le ai? Dupa ce vei raspunde la aceasta intrebare iti vei putea da seama care este tipul de rafturi catre care trebuie sa iti indrepti atentia.

Maximizarea spatiului de stocare. Acest detaliu este foarte important mai ales in cazul in care spatiul de stocare nu este foarte incapator.

Reducerea costurilor generale si de implementare.

Cresterea eficientei si a productivitatii.

Accesul facil la paleti.

Mentinerea flexibilitatii stocarii unei game variate de produse.

Reducerea riscului de deteriorare a produselor depozitate.

Durata de utilizare foarte mare. Toate tipurile de rafturi sunt realizate din materiale de cea mai buna calitate motiv pentru care acestea ofera o durata de utilizare extrem de mare.

Concluzii

Ti-ai construit un depozit sau ai achizitionat unul si vrei sa il dotezi pentru al putea utiliza? Experienta avuta dar si faptul ca lucreaza personal specializat face ca sfaturile oferite sa fie foarte utile in procesul de selectare a tipului de raft ce urmeaza sa fie utilizat in depozit. Acesta trebuie sa se plieze cat mai bine pe nevoile avute pentru a putea fi utilizat la capacitate maxima. Pentru a se intampla acest lucru tine cont de destinatia depozitului.