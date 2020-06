Pe parcursul zilei de luni, se anunta vremea rea în 9 judeţe

Noi avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de instabilitate atmosferică temporar accentuată, pentru luni, emisa de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Astfel, în intervalul orar 14:00 – 19:00, pe parcursul zilei de luni, va fi Cod portocaliu de vreme rea în judeţele Bacău, Vrancea, Buzău, Covasna şi în zona montană a judeţelor Prahova, Braşov, Harghita, Neamţ şi Suceava, unde se vor semnala averse cu caracter torenţial, intensificări puternice ale vântului, vijelii, descărcări electrice şi grindină. Pe acest fond climatologic, se vor acumula cantităţi de apă de peste 30 l/mp şi, pe arii restrânse, de 50 – 60 l/mp.

Tot luni, o avertizare Cod galben de vreme instabilă, în intervalul orar 12:00 – 19:00 va intra în vigoare ce vizează zone din 19 judeţe. Local, în zona de munte, în Moldova, Transilvania, nordul Munteniei şi al Dobrogei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică temporar accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse torenţiale, grindină şi vijelii. Astfel, cantităţile de apă vor depăşi 20 – 25 l/mp şi, izolat, 40 l/mp.

In acest contezt, în perioadavizata, disconfortul termic va fi ridicat, iar mai ales în zonele de câmpie, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.

Meteorologii au anuntat un alt Cod portocaliu de ploi torenţiale şi furtuni care va intra în vigoare luni seara, la ora 19:00, şi va fi valabil până marţi dimineaţa, la ora 2:00. În acest interval, în judeţele Timiş, Arad şi Bihor vor fi intervale cu intensificări puternice ale vântului (rafale de 80 – 90 km/h), vijelii, frecvente descărcări electrice şi grindină. Sporadic pe arii restrânse vor fi averse cu caracter torenţial şi se vor acumula cantităţi de apă de peste 25 – 35 l/mp.

In judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, precum şi în zona de munte a judeţului Mureş, in plus, până marţi, la ora 10:00, vor fi perioade cu averse, intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice şi grindină. Cantităţile de apă vor ajunge la 40 l/mp, iar pe arii restrânse la 50 – 60 l/mp, conform unei avertizări Cod portocaliu emise de către meteorologi.

Iar în intervalul 29 iunie, ora 19:00 – 30 iunie, ora 10:00, va fi Cod galben de vreme instabilă local în zona de munte, în estul Transilvaniei şi nordul Moldovei. În aceste zone, sunt aşteptate averse, intensificări ale vântului, descărcări electrice şi grindina, iar cantităţile de apă vor depăşi 20 – 25 l/mp şi, izolat, 40 l/mp, mai arata procnoza de specialitate.

Asadar, ANM a emis o avertizare Cod galben de vreme rea, valabilă în peste trei sferturi din ţară în intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 30 iunie, ora 10:00. Pe durata avertizării, în zonele de deal şi de munte, precum şi în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi în Moldova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică temporar accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse torenţiale, grindină şi vijelii. Cantităţile de apă vor depăşi 20 – 25 l/mp, dar vor ajunge şi la 40 – 60 l/mp.