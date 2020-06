Print autocolant de calitate si la preturi avantajoase de la Carbonsystems.ro!

Aplicarea autocolantului pe masini este acel procedeu prin care se presupune acoperirea partiala sau totala a unui autoturism cu un material rezistent, material care va schimba foarte mult aspectul si va proteja caroseria impotriva aparitiei zgarieturilor.

Acest proces de colantare este adresat atat celor care isi doresc sa-si infrumuseteze autoturismele, cat si celor care doresc sa protejeze caroseria. De asemenea, exista si posibilitatea aplicarii unui print autocolant, fiind astfel integrate diverse logo-uri, mesaje si asa mai departe, in cazul in care este vorba despre masinile de firma.

Exista posiblitatea colantarii masinii, chiar daca aceasta are cateva defecte estetice precum acele zgarieturi de suprafata, revopsirea fiind destul de costisitoare in comparatie cu operatiunea de colantare.

Chiar daca investitiile in colantari reprezinta o alegere foarte inteligenta din toate punctele de vedere, este esential sa va informati imprealabil in legatura cu tot ceea ce presupune o astfel de procedura, cum se efectueaza, precum si cum se intretine corect o masina colantata.

Foarte important, este faptul ca daca va doriti un rezultat demn de invidiat, apelarea la astfel de servicii profesionale si realizate de catre o echipa de experti, este absolut esentiala. Un atelier serios care se ocupa cu astfel de servicii de colantari auto, intotdeauna va dispune de echipamente profesionale, precum si de autocolant de cea mai buna calitate si bineinteles, mana de lucru priceputa.

De asemenea, in momentul in care luati decizia de a va colanta autoturismul, nu uitati ca pentru o colantare ca la carte este nevoie de spatiu adecvat unde masina trebuie pregatita cat mai bine. Un atelier specializat intotdeauna va dispune de un spatiu bine pregatit si ventilat astfel incat dupa ce se curata piesele, sa nu existe posibilitatea de a se aseza din nou praf si impuritati pe acele suprafete.

Daca sunteti in cautarea unor solutii eficiente pentru a va aplica autocolant pe autoturism, una dintre cele mai bune solutii la care puteti apela in cazul in care va numarati printre cei care sunt in cautarea unor servicii cu adevarat calitative, cele mai bune va sunt puse la dispozitie la numai un simplu click distanta, accesand Carbonsystems.ro.

Aceasta echipa, Carbonsystems.ro, ofera servicii profesionale de colantare fie partiala fie integrala de cea mai buna calitate si la preturi foarte avantajoase, in orice nuanta, culori mate sau culori lucioase ori perlate si asa mai departe, punand la dispozitie inclusiv autocolant galben pentru autoturismele care circula in regim de taxi.

Principalele tipuri de servicii pe care cei de la Carbonsystems.ro constau in:

Folie auto

Colantare taxi

Piese carbon

Inscriptionari auto

Produse publicitare / Camuflaj

De asemenea, pentru ca clientii sa beneficieze de tot ce-i mai bun, autocolantul utilizat este unul profesional, folosit la scara larga chiar la nivel mondial, Oracal 651, 751 sau 970, material care dispune de o garantie de pana la 5 ani. Astfel de produse au fost alese astfel incat dumneavoastra ca si client sa aveti garantia ca veti plati un serviciu bun calitativ, tipurile de autocolant enumerate anterior fiind extrem de rezistente in timp, atat din punctul de vedere al durabilitatii culorii, cat si ca rezistena fizica la diverse intemperii, soare, grindina, temperaturi extreme si asa mai departe.

Si in cazul autocolantului pentru autoturismele care circula in regim de taxi, nuantele de galben sunt diversificate

Este de mentionat si faptul ca toate procedurile sunt executate ca la carte, colantarea auto fiind realizata pentru fiecare element in parte, dintr-o singura si cu ajutorul unor unelte profesionale si de-o calitate superioara, astfel incat sa se poata evita orice situatie neplacuta precum suprapunerile sau imbinarile ce pot lasa urme destul de vizibile, de altfel nerecomandate. Pentru tot ce inseamna servicii de colantari auto veti beneficia de garantie timp de 12 luni, in cazul in care lucrarea va fi executata la sediul CarbonSystems, deoarece exista si posiblitatea de a achizitiona separat si monta ulterior acasa autocolantul.

In momentul in care ati aplicat autocolant pe masina, este indicat sa tineti cont de cateva aspecte foarte importante de „utilizare”.

Autocolantul, ori mai bine zis culoarea, este usor sensila contactul indelungat cu razele solare, precum si la diverse substante din detergenti, ori chiar la diversi poluanti atomsferici.

Tocmai de aceea, este cat mai indicat sa o parcati intr-un garaj fie inchis fie deschis, important fiind existenta unui acoperis deasupra plafonului, astfel incat sa nu existe riscul degradarii prin expunerea prelunguta la soare sau poluantii atmosferici, suprafetele cele mai afectate fiind capota, plafonul si usa portbagajului. De asemenea, adapostirea masinii sub un acoperis va va ajuta in a o ferii de ploaie sau roua, deoarece acestea pot contine poluani acizi, problema care este cel mai intalnita in zonele metropolitane mari unde aerul este de asemenea destul de poluat.

Desi parte foarte stupid, inclusiv excrementele pasarilor poate afecta culoarea autocolantului, astfel ca este indicat sa incercati sa evitati parcarea pentru perioade indelungate sub copaci, iar in momentul in care veti gasi o astfel de pata pe masina, este bine sa o curatati cu atentie.

Respectand cateva indicatii foarte simple pe care le veti primii inclusiv de la firma care va va aplica autocolantul, in mod sigur nu veti avea nici un fel de nevoie sa apelati la acea garantie de 5 ani pentru produs.

Toate detaliile va sunt puse la dispozitie pe site-ul Carbonsystems.ro, unde veti gasi si toate datele de contact prin care va incurajez sa luati legatura cu acestia si cu siguranta veti gasi raspunsul mult cautat in vederea schimbarii look-ului autoturismului, si nu numai. In plus, un autocolant bine aplicat va va proteja tabla si importiva apritiei ruginii.