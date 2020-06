700 de milioane de dolari au fost investiti la Alro

De la privatizarea sa din anul 2002, compania Alro a investit peste 700 de milioane de dolari si are in prezent o cifra de afaceri care depaseste 600 de milioane de dolari, se arata intr-un comunicat al grupului remis, marti, Bursei de la Bucuresti.

„Alro, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, aniverseaza 55 de ani. Unul dintre pilonii economiei romanesti, compania Alro a investit peste 700 de milioane USD de la privatizare si are in prezent o cifra de afaceri de peste 600 milioane USD, peste 4.000 de angajati, iar de activitatea sa si a industriei aluminiului depind indirect alte peste 20.000 de locuri de munca, iar compania are contributii anuale de peste 30 milioane USD la bugetul de stat si la cele locale”, precizeaza compania.

Astfel, ALRO a produs mai mult de 10 milioane tone de aluminiu electrolitic si 11 milioane tone de aluminiu turnat, in decursul a ultimelor cinci decenii. Compania detine in prezent peste 7 brevete proprii.

In Raportul Consolidat de Sustenabilitate pentru anul 2019, Alro evidentiaza ca investitiile totale realizate in ultimii ani au condus la obtinerea unei eficiente energetice de 99% pentru tehnologia utilizata in sectia electroliza si emisii sub media europeana, plasand astfel Alro in topul companiilor cu impact scazut asupra mediului.

In prezent, Alro produce aluminiu din anul 1965 si are in prezent doua divizii, Aluminiu Primar si Aluminiu Prelucrat.

„Prin investitii constante in tehnologie, Alro a ajuns la o productie de 265.000 de tone de aluminiu electrolitic pe an si o capacitate de 325.000 de tone de aluminiu turnat pe an, producand si aproximativ 100.000 de tone pe an de produse laminate plate”, se arata in comunicatul citat.

Modernizarea instalatiilor de productie si implementarea tehnologiilor inovatoare au dus la realizari notabile iar un exemplu este faptul ca productia de aluminiu electrolitic realizata pana in 1989 poate fi realizata astazi cu doar jumatate din mijloacele de productie disponibile in acel moment, la un cost mult mai mic si cu o mai mare grija fata de mediul inconjurator, a declaret Gheorghe Dobra, directorul general al Alro Slatina.

Asadar, in ultimele cinci decenii, eforturile ALRO au fost recunoscute prin obtinerea unor certificari importante, precum NADCAP, EN 9100 si ISO 9001 pentru managementul calitatii.

„Investitiile in capacitatea de productie, in eficientizarea resurselor utilizate si in pregatirea angajatilor sunt parte a culturii companiei si pot fi regasite atat in portofoliul de produse cu valoare adaugata, in brevetele de inventii proprii, in certificarile obtinute, cat si in increderea de care ne bucuram din partea partenerilor si clientilor”, a adaugat Gheorghe Dobra.

„Alro a implementat constant programe de eficienta energetica si a aplicat principii ale economiei circulare in activitatea sa si a crescut cantitatile de deseuri de aluminiu reciclate si retopite, avand o Eco-topitorie cu o capacitate de 35.000 de tone, care reintroduce aluminiul in circuitul de productie cu un consum de energie cu aproximativ 95% mai mic comparativ cu tehnologia primara (prin electroliza). Astfel, Compania a accesat fonduri nerambursabile pentru cresterea rentabilitatii si dezvoltarii de noi produse in valoare de peste 115 milioane RON, proiectele fiind finalizate in 2019″, se mai arata in comunicat.

Actual, compania a redus emisiile PFC cu peste 98% comparativ cu anul 2002 si de peste 39 de ori comparativ cu anul 1990, iar desi este unul dintre marii consumatori de energiei electrica din Romania, Alro are o eficienta energetica de 99% pentru tehnologia din electroliza datorita investitiilor realizate, prin programele de investitii si de aliniere la normativele locale si europene.

Iar, contributiile companiei la bugetul de stat si la bugetele locale in 2019 au fost de aproape 130 milioane de lei (peste 30 milioane de dolari).

„Indiferent de conditiile mediului de afaceri, de provocarile cadrului legislativ sau cele ale evenimentelor neprevazute, Alro s-a dezvoltat intr-unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa si intr-una dintre cele mai mari companii din Romania, ramanand un pilon pentru comunitatile locale si economia nationala”, a declarat Marian Nastase, presedintele Consiliului de Administratie al ALRO.

In alta ordine de idei, la debutul acestei crize sanitare, Alro a donat 400.000 de lei catre Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, 25.000 de lei catre Crucea Rosie Romana, Olt si 18.000 de lei catre Asociatia Internationala de Politie din Romania, Olt. Grupul a sprijinit si Spitalul Fundeni Bucuresti cu 30.000 de lei pentru achizitionarea de echipamente de testare pentru personalul medical si pacienti.

Alro este o subsidiara a Vimetco N.V., companie globala de aluminiu primar si procesat, integrata pe verticala.

Actiunile Alro au fost listate la Bursa de Valori Bucuresti din octombrie 1997 iar in urma acestei decizii a devenit prima companie din industria aluminiului prezenta in cei doi indici BET si BET-TR.