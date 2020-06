84,6 milioane de dolari pentru un triptic de Francis Bacon

La o licitatie organizata luni de Sotheby’s, un triptic de Francis Bacon a fost vandut pentru suma de 84,6 milioane de dolari. Este una dintre primele vanzari majore desfasurate in totalitate de la distanta, fara public prezent fizic, din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza AFP.

Inspirat de „Orestia”, de Eschil, acest triptic este unul dintre cele 28 de triptice de mari dimensiuni pictate de Bacon intre 1962 si 1991. De altfel,a fost vedeta unei seri descrise drept „istorice” de catre presedintele Sotheby’s Europa, Oliver Barker, gazda de la Londra a acestei licitatii adaptate erei coronavirusului.

Actual,este detinuta de colectionarul norvegian Hans Rasmus Astrup din 1984, lucrarea fusese estimata sa se vanda pentru o suma cuprinsa intre 60 si 80 de milioane de dolari.

Asadar, tripticul a fost achizitionat dupa zece minute de „lupta” intre un cumparator care licita direct online din China si un altul aflat in legatura telefonica cu un specialist Sotheby’s, la New York. Acesta din urma, ramas anonim, a devenit in cele din urma proprietarul tabloului.

Un alt triptic semnat de Bacon, „Three Studies of Lucian Freud”, s-a vandut pentru suma de 142,4 milioane de dolari in 2013 la Christie’s din New York, clasandu-l printre cele mai scumpe 10 tablouri vandute vreodata la licitatie.

In asteptarea marilor vanzarilor de la Christie’s, programate pentru 10 iulie, licitatiile casei Sotheby’s – trecuta sub controlul omului de afaceri franco-israelian Patrick Drahi la sfarsitul anului 2019 – par sa indice ca, odata cu pandemia, unii nu mai ezita sa cheltuie milioane pentru achizitii de arta online.

Dar si un tablou de Joan Mitchell, „Garden Party”, a fost achizitionat pentru 7,9 milioane de dolari, in timp ce desenul unui cap de Jean-Michel Basquiat, „Untitled (Head)”, a fost vandut pentru 15,2 milioane, un nou record pentru o vanzare online la Sotheby’s, desi pana in prezent sumele de achizitie la licitatiile online au depasit rareori 5 milioane de dolari.