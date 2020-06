Comasarea terenurilor agricole prin schimburi punctuale între proprietari, propusa de LAPAR

Reprezentantii Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), sustin ca prin noul sistem de comasare a terenurilor, prin schimburi punctuale intre proprietari, s-ar rezolva una dintre numeroasele probleme ale agriculturii din Romania, intr-un comunicat transmis, marti, AGERPRES.

„(…) atragem atentia asupra unei stari de fapt care aduce mari deservicii agriculturii nationale si duce direct la scaderea competitivitatii exploatatiilor agricole din Romania. Este vorba despre excesiva faramitare a terenurilor lucrate de fermieri, situatie care nu permite aplicarea unei tehnologii pentru marirea productivitatii muncii, utilizarea de produse fitosanitare in cantitati mai reduse si implicit consumuri mai mici de combustibili – discutam despre reducerea emisiilor de carbon si de diminuarea folosirii pesticidelor, acestea fiind dorinte si obiective ale Uniunii Europene. LAPAR doreste pastrarea tuturor tipurilor de exploatatii agricole, (…) propune o noua metoda de comasare a terenurilor agricole, cu respectarea dreptului de proprietate si folosinta”, explica federatia ce reprezinta interesele producatorilor agricoli.

Fermierul care detine o suprafata insemnata intr-un loc sau altul, in viziunea LAPAR, dar exista multe proprietati de mici dimensiuni in zona sa, poate sa puna la dispozitie micilor fermieri sau proprietarilor de suprafete mai mici, un teren la limita exploatatiei sale (in suprafata echivalenta si de aceeasi calitate a solului).

„Prin acest schimb de terenuri nu ar fi afectat dreptul la proprietate, dar ar avea loc comasarea terenurilor, ceea ce ar permite exploatarea agricola in conditii de maxima eficienta. Existenta la aceasta ora a multor mici proprietati „intercalate” intre suprafete agricole mari face imposibila lucrarea pamantului fara costuri suplimentare, generate de consumul de combustibil, de ingrasaminte si substante fito-sanitare”, precizeaza sursa citata.

In Romania, arata organizatia exista, conform datelor INS si ale Uniunii Europene, cel mai mare numar de ferme din spatiul comunitar – 3,422 milioane, adica o treime din cele aproximativ 10 milioane de ferme din Uniune. Dar 91,8% dintre ferme au suprafete mai mici de 5 hectare, in aceasta situatie putandu-se vorbi mai degraba de gospodarii taranesti, de subzistenta.

„Amplasarea fizica a acestor suprafete, de multe ori intercalate intre proprietati mai mari, duce la fragmentarea suprafetelor de lucru, impunand masuri restrictive fermierilor care doresc sa lucreze suprafete mai mari, dupa principii de rentabilitate economica si cu respectarea normelor europene in domeniu. De asemenea apare si problema imposibilitatii construirii unui sistem de irigatii (mai mult decat necesar in conditiile schimbarilor climatice), pentru ca acest lucru ar presupune eventuala intrare a fermierului pe proprietati care nu ii apartin. De aceea LAPAR considera ca un nou sistem de comasare a terenurilor, prin schimburi punctuale intre proprietari, ar rezolva una dintre multele probleme ale agriculturii din Romania”, subliniaza oficialii LAPAR.

Acestia adauga faptul ca actuala structura a proprietatii agricole in Romania, mai adauga acestia, constituie o piedica in realizarea viitoarelor obiective de mediu si clima ce vor fi impuse prin noua Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene, in discutie la aceasta ora.

„O reala comasare a terenurilor, acolo unde este posibil, generand suprafete mari de lucru, va permite in mod direct reducerea consumurilor specifice pe hectar, cu cresterea profitabilitatii pentru fermieri si pentru tara”, afirma reprezentantii Ligii.

Asadar, Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania este o federatie la nivel national, constituita prin asocierea asociatiilor profesionale teritoriale din agricultura si a producatorilor.