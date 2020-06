Compania Cirque du Soleil se restructurează

Din cauza pandemiei de coronavirus, compania canadiana Cirque du Soleil, este privata de posibilitatea de a sustine reprezentatii de mai multe luni, a acumulat datorii mari.in acest context a anuntat luni un acord pentru cumpararea sa de catre actionarii ei actuali, in cadrul unei restructurari care se desfasoara sub supravegherea tribunalelor, in vederea vanzarii sale la licitatie, informeaza AFP.

Iar pentru a putea sa se restructureze, acumuland o datorie de peste 1 miliard de dolari americani, compania Cirque du Soleil a cerut sa fie plasata sub protectia tribunalului contra creditorilor sai, anuntand in acelasi timp un acord pentru achizitionarea sa de catre actionarii ei actuali, ajutati de guvernul din Quebec, in vederea vanzarii sale la licitatie intr-un interval de 45 de zile.

Insa, cererea de protectie in fata creditorilor trebuie sa fie analizata, marti, de Curtea Superioara din Quebec. Daca va fi acceptata, in virtutea capitolului 15 din Legea americana a falimentului, compania va solicita recunoasterea ei provizorie, imediata, in Statele Unite.

„Acest lucru permite persoanelor care vor sa preia compania sa se manifeste in acest sens”, a declarat Daniel Lamarre, CEO-ul Groupe Cirque du Soleil. Potrivit acestuia, cinci sau sase grupuri canadiene si straine s-au aratat interesate de achizitie.

Guy Laliberte, fondatorul si fostul director de la Cirque du Soleil, la sfarsitul lunii mai, si-a anuntat intentia de a cumpara compania, adaugand ca doreste sa pastreze sediul general la Montreal si sa pastreze o echipa manageriala din Quebec.

„In acelasi timp, actionarii nostri actuali, cu ajutorul Investissement Quebec”, o divizie a guvernului local, au depus „o propunere de cumparare”, a precizat Daniel Lamarre. Iar acestia din urma dispun de un drept de preemptiune, a precizat el.

„De aceea pot sa va garantez astazi viitorul companiei Cirque du Solei, pentru ca ei (actionarii, n.r.) s-au angajat sa reinvesteasca 300 de milioane de dolari americani pentru a asigura supravietuirea companiei”, a explicat Daniel Lamarre.

Aceasta „conventie de cumparare” incheiata cu fondul american TPG si cel chinez Fosun, dar si cu Casa de depozite si plasamente din Quebec, prevede achizitionarea cvasi-totalitatii activelor detinute de Groupe Cirque du Soleil in numerar, dar si a datoriilor sale.

Asadar, din suma totala, Investissement Quebec va furniza o finantare prin imprumut de 200 de milioane de dolari americani, pentru a sprijini achizitia propusa.Dar, potrivit prevederilor conventiei, creditorii garanti ai Cirque du Soleil vor primi o participatie in actiuni de 45% din compania restructurata, spre deosebire de procentul de 55% detinut de actionarii actuali.

Actual, Fondul privat american TPG detine in prezent 55% din capital, fondul chinez Fosun – proprietar al Club Med si Thomas Cook -, 25%, iar Casa de depozite si plasamente din Quebec, 20%.

Acordul prevede, de asemenea, infiintarea a doua fonduri totalizand 20 de milioane de dolari americani pentru a oferi un ajutor suplimentar angajatilor afectati de criza si antreprenorilor independenti care colaboreaza cu Cirque du Soleil, pentru a evita concedierile.

Astfel, compania canadiana a anuntat concedierea a circa 3.500 dintre cei aproximativ 4.600 de acrobati si tehnicieni ai sai, pe care i-a plasat in somaj tehnic in martie, dupa anularea a circa 40 de productii la nivel mondial, in orase precum Las Vegas, Tel Aviv, Lyon, Moscova si Melbourne.

In conditiile date, compania Cirque du Soleil intentioneaza sa reangajeze marea majoritate a angajatilor concediati imediat ce conditiile o vor permite, au transmis r