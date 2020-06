O tulpină a virusului gripei porcine care prezintă toate caracteristicile necesare pentru a provoca o viitoare pandemie

In revista stiintifica americana Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), s-a publicat un studiu, cum ca oamenii de stiinta au descoperit, in China, o tulpina a virusului gripei porcine care prezinta toate caracteristicile necesare pentru a provoca o viitoare pandemie, informeaza AFP.

Acest virus se numeste G4 si descinde genetic din tulpina H1N1 aflata la originea unei pandemii in 2009. Iar cercetatori de la universitati chineze si de la Centrul pentru prevenirea si controlul bolilor din China, au precizat ca „Poseda toate trasaturile esentiale care arata o inalta adaptabilitate pentru infectarea oamenilor”.

Astfel, cercetarea prezentata este una voluminoasa: din 2011 pana in 2018, 30.000 de prelevari nazale au fost realizate pe porci in abatoare din 10 provincii chineze si intr-un spital veterinar, fapt care a permis izolarea unui numar de 179 de tulpini ale virusului gripei porcine. Cele mai multe apartineau unei noi varietati, care a devenit predominanta la porci incepand din 2016.

Mai apoi, cercetatorii au realizat diverse experimente in laborator pe dihori, animale utilizate foarte des in cercetarile asupra gripei, intrucat simptomele lor sunt comparabile cu cele ale oamenilor: aceste animale prezinta febra, tusesc si stranuta.

Expertii au observat ca acest virus numit G4 era cel mai infectios, se inmultea in celulele umane si provoca la dihori simptome mai grave decat alte tulpini virale. In plus, potrivit testelor in vitro, imunitatea obtinuta dupa contactul cu virusul uman al gripei sezoniere nu ofera protectie impotriva G4.

Actual, vestea proasta este aceea ca persoanele care lucreaza in proximitatea porcilor si care au fost infectate au fost relativ numeroase, reprezentand un procent de 10,4%, potrivit testelor sangvine care cautau prezenta anticorpilor pentru acest virus. 4,4% din populatia generala pare sa fi fost, de asemenea, contaminata.

De altfel, virusul ar fi trecut deja la oameni, raporteaza cercetatorii chinezi, dar nu exista deocamdata dovada ca el poate fi transmis de la om la om, aceasta reprezentand actuala temere a expertilor.

„Pandemiile se produc atunci cand virusurile gripei A cu un nou antigen de suprafata HA devin capabile sa se transmita de la om la om. Ingrijorarea noastra este ca infectiile umane, cauzate de virusul G4, sa nu duca la o adaptare umana si sa nu creasca riscul unei pandemii umane”, au concluzionat autorii studiului.

Dupa opinia cercetatorilor, ar trebui implementat in regim de urgenta un sistem de supraveghere a persoanelor care lucreaza si intra in contact cu exemplarele porcine.

„Studiul reprezinta o reamintire salutara a faptului ca oamenii se confrunta constant cu riscul de aparitie a unor patogeni zootehnici si ca animalele de ferma, cu care oamenii intra mai des in contact decat cu cele salbatice, sunt sursa unor virusuri pandemice importante”, a comentat James Wood, directorul facultatii de medicina veterinara de la Universitatea Cambridge.