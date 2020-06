Valoarea fuziunilor şi achiziţiilor încheiate, la nivel global, a scăzut cu 50%

In conditiile in care pandemia de coronavirus a franat brusc tranzactiile globale, valoarea fuziunilor si achizitiilor (M&A) incheiate, la nivel global, a scazut cu 50%, in prima jumatate a acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, atingand cel mai redus nivel de dupa criza datoriilor suverane din zona euro, transmite Bloomberg.

Impactul economic al pandemiei de Covid-19, resimtit de fiecare regiune care a blocat pietele in luna martie si a introdus in carantina tari intregi. Aceasta situatie a facut imposibile intalnirile de tip fata in fata, un element vital al fuziunilor si achizitiilor.

Astfel, in prima jumatate a acestui an au fost anuntate fuziuni si achizitii in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, cel mai slab prim semestru inregistrat la nivel global dupa 2012, potrivit calculelor efectuate de Bloomberg.

Iar, cea mai grava scadere, pe plan mondial, s-a inregistrat in cele doua Americi, unde valoarea fuziunilor si achizitiilor a scazut cu 69% in primul semestru. Chiar daca au fost afectate toate industriile importante, sectorul financiar s-a descurcat mai bine decat majoritatea fiind stimulat de oferta de 30 de miliarde de dolari facuta de brokerul de asigurari Aon Plc pentru Willis Towers Watson Plc precum si de oferta de 13 miliarde de dolari inaintata de Morgan Stanley pentru preluarea E*Trade Financial Corp.

Dar si in ceea ce priveste fuziunile si achizitiile care vizeaza companii din Europa si Orientul Mijlociu, acestea au scazut cu 32% in prima jumatate a anului. O serie de mari tranzactii au evitat o scadere mai dramatica, precum preluarea diviziei de lifturi a Thyssenkrupp AG de catre fondurile Advent International si Cinven pentru 19 miliarde de dolari.

Si in Orientul Mijlociu au avut loc recent o serie de tranzactii importante precum vanzarea unei participatii la reteaua de gazoducte din Abu Dhabi pentru 10,1 miliarde de dolari, cea mai mare tranzactie incheiata in acest an in sectorul infrastructurii.

In schimb, regiunea Asia Pacific s-a descurcat mai bine decat restul, valoarea fuziunilor si achizitiilor inregistrand o scadere de doar 7% in primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Mai mult, sectorul tehnologiei, media si telecomunicatii a raportat chiar o crestere de 13% a valorii fuziunilor si achizitiilor, gratie faptului ca divizia digitala a miliardarului indian Mukesh Ambani a atras investitii in valoare de 15 miliarde de dolari din partea unor companii precum Facebook Inc. si KKR & Co.

O alta tranzactie importanta a fost vanzarea afacerilor din Asia ale grupului britanic de retail Tesco Plc. catre miliardarul thailandez Dhanin Chearavanont pentru mai mult de 10 miliarde de dolari.