WebDigital : Agenția Anului în PPC Marketing la Global Digital Excellence Awards

Luna Iunie a venit cu vești foarte bune pentru WebDigital, iar după nominalizarea în finala Global Digital Excellence Awards cu 3 proiecte, echipa a câștigat locul 1 la categoria Global Small PPC Agency of the Year.

Printre agențiile câștigătoare la categoriile competiției se mai număra Digitaloft, PMG, Pole Star Digital, Peak Ace, Stein IAS, Kenshoo, OnCrawl, AccuRanker.

Lista câștigătorilor se poate vedea aici: https://globaldigitalexcellenceawards.com/2020-winners/

Global Digital Excellence awards este o competiție internațională creată pentru a sărbători și premia campanii digitale, business-uri, agenții și talente excepționale. Premiile Globale de Excelență Digitală sărbătoresc campanii, echipe, agenții, companii și persoane care și-au depășit așteptările la 64 de categorii de excelență în digital marketing.

WebDigital a înscris proiectul agenției la categoria Global Small PPC Agency of the Year unde am nuanțat elemente precum: metodologiile de lucru, procesele interne, instrumente de optimizare folosite, rezultate ale proiectelor gestionate de agenție și switch-ul de viziune de la începutul lui 2020 de la Just-Pay-Per-Click la Elevated Performance.

Vom nuanța mai departe în articol, elementele cheie din studiul de caz înscris în competiție.

UN NOU MINDSET AL AGENȚIEI ÎNCEPÂND CU 2020

Anul 2020 a venit cu un upgrade în viziunea și abordarea WebDigital, migrând de la conceptul de Pay Per Click Marketing la noul concept de Performance Marketing crescând greutatea eforturilor pe zona de maximizare a obiectivelor de business ale clienților noștri, în special profitabilitate și maximizarea vânzărilor sau a conversiilor.

Noul mindset a fost cuprins și în rebrandingul realizat la începutul anului.

SISTEMELE DE MONITORIZARE ȘI OPTIMIZARE A PERFORMANȚELOR INTERNE

Pentru a ne asigura ca execuția completează noul mindset al agenției, sistemele folosite au jucat un rol important atat în rezultatele pe care le-am obtinut cât și în rafinarea și mai adancă a metodologiilor de lucru și a abordării.

Budget Management (by Reefkig) – Un sistem eficient de monitorizare a dinamicii bugetelor pentru proiectele pentru care agenția desfășoară campanii, sistem care ne oferă datele în timp real și ne ajută să observăm rapid abaterile și să intervenim rapid pe corecțiile bugetelor.

Task Management (by Reefkig) – O aplicație care se pliază perfect pe metodologia de lucru WebDigital asigurând o prioritizare corectă și eficientă a task-urilor.

Swimline-ul de task-uri

Analiza performanței M&M (mind & muscle)

Analiza performanței pe proiect

Analiza performanței pe tipologie de task

Client Management (by Reefkig) – O aplicație care conține toate datele necesare despre clienți, contacte, proiecte, documente, facturi și dinamica financiară a activității.



Reporting – un sistem de raportare zilnic, saptămânal si lunar atât intern cât și extern care ne ajuta sa fim la curent cu toți indicatorii de interes pe care agenția caută să îi optimizeze și îmbunătățească. Sistemul de raportare ne ajută să vedem în timp real ce se întâmplă pe conturile pe care desfășurăm campanii de promovare și să putem interveni rapid acolo unde este necesară optimizare sau dezvoltare în baza rezultatelor pe care le observăm.

Quality Assurance Checklist – un document intern cu ajutorul căruia ne asigurăm că toate conturile beneficiază atât de minimul de implementări pentru a asigura o performanță rezonabilă, dar mai mult, ajută echipa să aducă în timp conturile la maximul de implementări pentru a asigura performanțele spectaculoase dovedite pe conturile finaliste în competițiile internaționale.

Metodologii si checklist-uri de lucru – un performance-wiki intern care conține metodologii de lucru, checklist-uri, best practices, multiple probleme întâmpinate, soluții la diverse probleme, tool-uri de soluționare care ajută echipele să acționeze similar și unitar pe toate conturile din portofoliul agenției. Performance Wiki-ul (clickplanners) este updatat permanent, corectat și îmbunătățit pentru a ne asigura că există o evoluție în procesele de implementare, dezvoltare și optimizare.

Programul de internship WebDigital – un program din care au ieșit mai bine de 25 specialiști în Performance Marketing în ultimii 5 ani, cei mai mulți dintre ei ocupând poziții de management în departamentele de performance marketing, fie în agenții 360 fie direct în business-uri pentru care agențiile livrează servicii de performance marketing (la client, cum se spune). Programul de internship este plătit și are o perioadă de 6 luni de training intensiv, urmat de o perioadă de 18 luni de program de cariera, timp în care îți consolidezi cunoștințele realizând task-uri pe conturile active din agenție.

Rezultatele proiectelor pentru care WebDigital desfasoara campanii – toate instrumentele și metodologiile prezentate mai sus au ca principal scop generarea de plusvaloare pentru clienții pentru care WebDigital desfășoară campanii, iar acest lucru se traduce pentru echipă în maximizarea obiectivelor pe care le agreăm cu clienții agenției.



Ritmul de creștere al agenției din punct de vedere al cifrei de afaceri – de la începutul anului 2019 ne-am aflat într-o creștere lentă până în trimestrul 4 când am accelerat procesele de achiziție. Rezultatele nu au întârziat să apară, iar în Decembrie am reușit să creștem portofoliul cu 76%. Nici WebDigital nu a fost ocolită de pandemia de Covid-19, lucru care s-a resimțit în lunile Aprilie și Mai, iar începând cu luna Iunie, pe fondul achizitiilor de clienți noi și reactivării campaniilor oprite în perioada pandemiei, am reușit să revenim la media din trimestrul 1, 2020, iar din luna Iulie ne așteptam la o creștere accelerată până la finalul anului când ne așteptam să dublăm cifra de afaceri față de 2019.

Finalisti in competitii internationale – încă din anul 2019 am început să înscriem proiectele WebDigital în competiții internaționale, iar la toate aceste competiții agenția a avut minim un proiect calificat în finală. Reușim în acest fel să probăm faptul că metodologiile și sistemele de lucru care au un impact direct în rezultatele proiectelor pentru care desfășurăm campanii sunt valide și produc efecte pozitive. Competițiile la care WebDigital a înscris proiecte sunt: Google Premier Partner Awards unde am fost nominalizați la categoria Search Excellence, European Search Awards unde am fost nominalizați la categoria Best Low Budget Campaign, Global Digital Excellence Awards unde am fost nominalizați la categoriile Best Low Budget Campaign, Global ROI Campaign of the year și Global PPC Agency of the Year – Small.