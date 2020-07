Domeniul în care tinerii români antreprenori spun să merită investit

Participanti la programele Social Innovation Solutions (SIS), mai multi tinerii antreprenori din Romania, considera ca educatia digitala si tehnologia reprezinta segmentul in care merita investit in viitor, Iar Social Media si Marketing sunt cele mai atractive domenii pentru inceperea unei afaceri, releva un sondaj de specialitate publicat miercuri.

Pentru tineri criza economica este principala provocare cu care Romania se va confrunta in urmatorul an. In topul principalelor obstacole se mai afla instabilitatea politica si performanta sistemului de educatie, urmate de impactul COVID-19 si performanta sistemului de sanatate, arata cercetarea efectuata de organizatia SIS si agentia de studii de piata iZi data.

Astfel, clasamentul ramane similar, pe termen lung, principalele probleme din urmatorii 5 ani fiind performanta sistemului de educatie, criza economica si criza fortei de munca.

Din datele sondajului releva ca tinerii participanti in programele SIS (Future Makers si Social Impact Award) sunt de parere ca domeniul cel mai important, in care merita sa investim pentru viitorul Romaniei, este educatia digitala si tehnologia, urmat de necesitatea investitiilor in sustinerea si crearea de oportunitati pentru tineri, respectiv investitiile in zona de mediu si reciclare.

Iar pe de alta parte, cand vine vorba despre preferintele personale, respondentii afirma ca Social Media si Marketing sunt cele mai atractive domenii pentru inceperea unei afaceri. Acestea sunt urmate de Educatie si Sanatate, domeniul alimentar si agricultura.

Atat pentru tinerii intervievati si nu numai, in ceea ce priveste dezvoltarea unei afaceri, conteaza, in primul rand, sa le placa domeniul, dar si ca afacerea sa aiba un impact pozitiv in societate si sa produca profit mare.

La polul opus, studiul ne arata ca doar 6% dintre tineri mentioneaza importanta unei afaceri cu riscuri scazute, in timp ce 10% identifica nevoia de a fi respectati pentru ceea ce fac.

In perioada martie – mai 2020, a fost realizat Studiul iZi data, in randul a 397 de tineri participanti la programele si atelierele Social Innovation Solutions, prin metodologie online – culegere de date in timp real.

iZi data este o agentie de studii de piata ce utilizeaza instrumente intuitive, precum si cele de tip DIY.

Iar Social Innovation Solutions este o organizatie ce ofera consultanta, traininguri si facilitarea conversatiilor strategice pentru ONG-uri si corporatii in impact social si inovatie si dezvolta programe educationale si competitii de business pentru tineri.