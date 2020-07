Fondul Român de Investiţii va avea un capital iniţial de 300 de milioane de euro

In Planul de Relansare Economica, sunt incluse Infiintarea Fondului Roman de Investitii (FRI) si a Bancii Nationale de Dezvoltare (BND), si se numara printre instrumentele financiar – bancare de crestere a capitalizarii si de finantare a investitiilor.

In acest context, fondul de investitii de stat va finanta activitati precum private equity (fonduri de investitii sub forma de participare la capitalul social al unor societati comerciale), venture capital (fonduri de investitii in societati comerciale nou sau de curand infiintate), agentie de promovare a investitiilor, proiecte educationale pentru antreprenori etc. Capitalizare initiala a fondului va fi de 300 milioane de euro.

la fel si Banca Nationala de Dezvoltare (BND) va fi o institutie de credit pentru proiecte de investitii. In document se precizeaza „infiintarea unei banci de dezvoltare dupa modelul altor banci de dezvoltare din Uniunea Europeana care contracteaza imprumuturi pe pietele de capital si acorda finantari, in conditii avantajoase, pentru proiecte de investitii care sprijina obiectivele nationale de interes strategic”.

Iar la masuri de stimulare pentru cresterea capitalurilor proprii ale companiilor romanesti se mentioneaza bonificatii la plata impozitului pe profit acordata in functie de mentinerea capitalurilor proprii pozitive si/sau cresterea acestora pe o perioada de timp, se arata in document.