1,9 milioane euro pentru înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

Din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, pentru anul in curs, s-a deschis in 30 iunie, prima sesiune de depunere a Cererilor de finantare pentru submasura referitoare la infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol, iar fondurile disponibile se ridica la 1.985.644 euro.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), a transmis printr-un comunicat ca pot obtine finantare grupurile de producatori din sectorul pomicol constituite conform legislatiei specifice in vigoare, care au ca scop principal valorificarea in comun a produselor agricole si care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect.

Din acelasi punct de vedere, grupurile de producatori trebuie sa se incadreze in definitia IMM-urilor si sa fie recunoscute oficial de catre autoritatea competenta dupa 1 ianuarie 2014.

Astfel, cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de producatori din sectorul pomicol, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Pentru acestia, sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% si nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate (VPC) in primii 5 ani de la recunoastere. Iar suma maxima acordata este de 100.000 euro/an.

Asadar, depunerea cererilor de finantare pentru submasura 9.1a – Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol se va face on-line pe www.afir.info, conform precizarilor din Ghidul solicitantului, incepand din data de 30 iunie 2020. Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta sM 9.1a este 30 septembrie 2020.

Solicitantii de fonduri nerambursabile, pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii, au la dispozitie Ghidul solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agentiei, www.afir.info., la sectiunea „Investitii PNDR” – Sectorul pomicol, in pagina dedicata submasurii 9.1a.