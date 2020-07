Proiectul de creştere a gradului de siguranţă rutieră

Prin modelarea comportamentului cetatenilor si responsabilizarea lor, Politia Romana a anuntat joi ca incepe implementarea unui proiect care are ca obiectiv general cresterea gradului de siguranta rutiera, potrivit unui comunicat al IGPR transmis AGERPRES.

Imbunatatirea nivelului de cunoastere si respectare a normelor rutiere, precum si constientizarea pericolelor la care se expun cei care incalca regulile de circulatie, sunt obiectivele specifice ale proiectului.

Vor fi organizate, astfel, 6 campanii nationale de informare si peste 100 de activitati preventiv-educative. In campaniile de educatie rutiera, desfasurate la nivel national si local, vor fi folosite 45 de laboratoare mobile de educatie rutiera si o caravana educationala, ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului.

In calitate de organism intermediar pentru transport, Ministerul Transportului, Infrastructurii si Comunicatiilor si Inspectoratul General al Politiei Romane, in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, au incheiat, la data de 23 iunie, contractul de finantare nr.69 pentru proiectul „Educatie Rutiera – Modelarea factorului uman prin responsabilizarea participantilor la trafic pentru cresterea gradului de siguranta rutiera”.

Proiectul, care se desfasoara pe parcursul a 36 de luni (1 iulie 2020 – 30 iunie 2023), are ca obiectiv general cresterea gradului de siguranta rutiera prin modelarea comportamentului cetatenilor si responsabilizarea lor, in calitate de utilizatori ai drumului, indiferent de categoria de participanti la trafic din care fac parte, spune sursa citata.

IGPR precizeaza ca bugetul proiectului este de 31.405.057,97 lei (din care 20.063.345,59 lei – valoare asigurata din FEDR, reprezentand 85% din valoarea totala eligibila aprobata, 3.540.590,41 lei – valoare asigurata din bugetul beneficiarului, reprezentand 15% din valoarea totala eligibila aprobata si 7.801.121,97 lei – valoarea neeligibila inclusiv TVA).

„Scopul proiectului este ca Romania sa devina o tara mai sigura din punct de vedere al traficului rutier pentru cetatenii ei, pentru investitori si turisti, pentru toti cei care o tranziteaza. Prin reducerea numarului deceselor si al ranirilor grave rezultate din accidente rutiere, cat mai aproape de zero, ne putem inscrie in graficul comun stabilit de statele membre UE„, se mentioneaza in comunicat.

Proiectul este cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.