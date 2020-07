Raiffeisen Bank a aprobat 1.000 de credite IMM Invest

500 de milioane de lei, prin 1000 de credite IMM Invest, aprobate de Raiffeisen Bank, dar numarul solicitarilor depasind 5.000, a anuntat, joi, banca, intr-un comunicat.

„Programul IMM Invest inseamna mult efort colectiv si angajament din partea tuturor celor implicati: clienti, echipa de creditare, dar si autoritati. Am invatat impreuna pe masura ce au fost initiate, analizate si promovate cereri si iata ca acum am depasit pragul primelor 1000 de aplicatii aprobate intern. Suntem siguri ca odata ce fondurile vor ajunge la antreprenori, vom simti cu totii efecte concrete, pozitive si de bunastare. Aceasta initiativa permite reluarea investitiilor acolo unde au fost oprite in primavara acestui an, revigorarea activitatii curente, dar si incredere in viitorul proiectelor”, a spus Raluca Nicolescu, director Aria IMM la Raiffeisen Bank.

In acest program, banca are pana acum peste 5.000 de solicitari de credite IMM Invest si este unul dintre partenerii principali ai FNGIMM. Astfel, IMM Invest permite companiilor sa ia credit de la banci cu garantie data de stat, valoarea totala a garantiilor puse la dispozitie de guvernul Romaniei prin FNGIMM fiind de 15 miliarde de lei.

Acest proces de acordare a creditelor IMM Invest la Raiffeisen Bank poate dura de la cateva zile pana la trei saptamani, procesul de analiza depinzand de complexitatea afacerilor companiei solicitante.

„Sustinerea producatorilor din Romania este unul dintre obiectivele noastre principale in aceasta perioada, iar programul IMM Invest este parte a realizarii acestuia. Responsabilitatea in alocarea fondurilor statului este, de asemenea, o prioritate pentru noi. In plus, intelegem nevoia de adaptare a companiilor la noua realitate economica si ne uitam, pe langa fezabilitatea proiectelor, la valoarea adaugata pe care o aduc in domeniul in care activeaza” a spus Radu Ciocoiu, director executiv corporatii medii la Raiffeisen Bank.

Asadar, imediat dupa declararea starii de urgenta in Romania, clientii Corporate si IMM ai Raiffeisen Bank au fost contactati pentru a vedea care este situatia lor si pentru a gasi impreuna solutiile potrivite, daca acestea se impuneau. Au fost contactate cu prioritate companiile din industriile cele mai afectate pe termen scurt sau mediu de criza sanitara. Peste 3000 de IMM-uri au fost deja sprijinite prin amanarea ratelor la credite, prelungirea liniilor de credit sau alte solutii adaptate situatiei lor. De asemenea, programul Factory by Raiffeisen, dedicat finantarii start-up-urilor, a fost extins fiind incluse startup-uri care pot aduce o contributie societatii in aceasta perioada.

Compania Raiffeisen Bank avea la 31 martie 2020 peste 2,1 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 93.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari si medii. De asemenea, in banca lucreaza aproximativ 4.800 de angajati, in peste 350 de unitati in toata tara. Raiffeisen Bank are in Romania retele extinse de ATM-uri (770), POS-uri (22.300) si masini multifunctionale (334).