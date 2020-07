Aplicatia Alpha PhonePOS lansata de Alpha Bank România

Este compatibila cu dispozitivele mobile Android si este o aplicatie lansata de Alpha Bank. Aceasta aplicatie transforma telefonul mobil in POS si raspunde tendintei in crestere de digitalizare, a anuntat vineri banca.

„Alpha PhonePOS va putea fi utilizata fara o investitie suplimentara in echipamente si consumabile. Cu ajutorul acestei aplicatii inovatoare dezvoltate in parteneriat cu Provision si sustinuta de Visa, antreprenorii si liber profesionistii vor avea posibilitatea de a accepta plati cu cardurile de debit sau de credit contactless sau prin intermediul dispozitivelor dotate cu tehnologia NFC, precum telefoanele, ceasurile si bratarile inteligente”, se mentioneaza in comunicat.

Aceste functionalitati fac din aplicatie un instrument de lucru eficient din punct de vedere costuri si permit utilizatorilor sa economiseasca timp. Astfel, tranzactiile prin intermediul aplicatiei se vor face in deplina siguranta, in linie cu standardele din industrie pentru tranzactiile contactless, similare unui terminal POS clasic si asigurand procesare rapida si acces la istoricul platilor.

„Lansarea noii solutii digitale pentru acceptarea platilor cu carduri contactless va reprezenta, cu siguranta, o revolutie in domeniu. Marcam, astfel, o premiera pe piata bancara din Romania, aflata in plin proces de transformare digitala. Prin lansarea Alpha PhonePOS, Alpha Bank isi va consolida oferta adresata antreprenorilor romani, punand la dispozitia acestora una dintre cele mai avansate game de solutii de acceptare a platilor existente in acest moment in tara”, a declarat Cristian Dragos, Vicepresedinte Executiv Aria Retail, Alpha Bank Romania.

Elena Ungureanu, Country Manager Visa in Romania, a subliniat ca acesta este un serviciu avantajos din punctul de vedere al costurilor si al flexibilitatii, care creeaza noi oportunitati pentru o categorie larga de profesii liberale si in multe domenii, cum ar fi taximetrie, curierat sau comertul cu amanuntul.

„Avand in vedere dinamica pietei locale, apetitul crescut al romanilor pentru tehnologie, in conditiile in care 9 din 10 plati cu cardurile Visa in Romania sunt contactless si platile mobile iau un avant tot mai mare, suntem foarte increzatori ca aceasta solutie va fi de succes si va contribui la cresterea gradului de acceptare a platilor electronice in tara noastra”, a precizat Elena Ungureanu.

In cadrul unui program pilot Solutia Alpha PhonePOS va fi oficial accesibila clientilor in perioada urmatoare.

„Aplicatia completeaza portofoliul de servicii pentru comercianti pus la dispozitie de banca, iar prin lansarea acesteia pe piata din Romania, Alpha Bank sustine, in acelasi timp, dezvoltarea ecosistemului de solutii contactless oferite clientilor.”, se mai spune in comunicat.

Atat pentru segmentul de piata dedicat persoanelor fizice, cat si pentru sectorul IMM si corporate,Alpha Bank Romania, membra a Alpha Bank Group, ofera o gama diversa si moderna de servicii si produse, cat si pentru sectorul IMM si corporate.

Visa Inc. (NYSE:V) este lider mondial in domeniul platilor digitale. Reteaua noastra globala de procesare a platilor, VisaNet, permite plati sigure si fiabile, avand capacitatea de a procesa peste 65.000 de tranzactii pe secunda.